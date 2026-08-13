Τέλος στην ταλαιπωρία ετών βάζει ο Δήμος Αθηναίων για το Κλειστό του Μετς. Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης, τα οποία διήρκεσαν 2,5 μήνες και έλυσαν οριστικά το πρόβλημα της εισροής υδάτων.

«Το μόνο που μένει τώρα… είναι να μπουν τα τρίποντα!», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Αθηναίων, παρουσιάζοντας την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε μία αθλητική εγκατάσταση που φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες αθλητές και συλλόγους, καθώς και ευρωπαϊκούς αγώνες.

Όπως αναφέρει ο κ. Δούκας, ολοκληρώθηκαν εντατικές εργασίες στην οροφή του γηπέδου, με στόχο να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα στεγανότητας και παράλληλα να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνολικά πραγματοποιήθηκε στεγανοποίηση και θερμομόνωση σε επιφάνεια περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Στο πλαίσιο των εργασιών αποξηλώθηκαν πλήρως τα παλιά υλικά και τοποθετήθηκαν νέο ασφαλτόπανο, θερμομόνωση και εξαεριστικά.

🏀 Το μόνο που μένει τώρα… είναι να μπουν τα τρίποντα!



Δώσαμε οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα στεγανοποίησης του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ στο Μετς, μιας κομβικής υποδομής που φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, συλλόγους και ευρωπαϊκούς αγώνες.



Μετά από 2,5 μήνες… pic.twitter.com/AxWtv8cRbF — Haris Doukas (@h_doukas) August 13, 2026

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε νέα στεγανοποίηση στην οροφή των αποδυτηρίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί και σε αυτό το τμήμα της εγκατάστασης.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ο δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι το κλειστό γήπεδο διαθέτει πλέον πλήρως στεγανοποιημένη και θερμομονωμένη ταράτσα, με στόχο να εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες για προπονήσεις και αγώνες τόσο κατά τους χειμερινούς όσο και κατά τους θερινούς μήνες.

«Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τις αθλητικές υποδομές της πόλης μας!», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στην ανάρτησή του, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με φωτογραφίες από τις εργασίες.

Η παρέμβαση στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Μετς εντάσσεται, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στην προσπάθεια αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων και βελτίωσης των υποδομών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από αθλητές και αθλητικούς συλλόγους.