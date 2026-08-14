Σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τα Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τη μνήμη του Προφήτη Μιχαία.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος

Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος

Γεσθημανή, Ιεσθημανή

Θεοτόκης, Θεοτοκία

Μαριάντζελα

Μαρινέλα

Ελεούσα, Λούση

Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα

Ηλιοστάλακτη

Καθολική

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια

Πρέσβεια, Πρεσβεία

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 14 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τα Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον Προφήτη Μιχαία, τον Άγιο Μάρκελλο Ιερομάρτυρα, επίσκοπο Απαμείας, τον Άγιο Συμεών τον Τραπεζούντιο, τον χρυσοχόο, την Ανακομιδή του Τιμίου Σταυρού στο Παλάτι, τον Άγιο Ουρσίκιο, τον Άγιο Λούκιο τον στρατιώτη και την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Θεοδοσίου, ηγουμένου του Σπηλαίου.

Προφήτης Μιχαίας: Ο προφήτης που μίλησε για δικαιοσύνη και έλεγξε τους ισχυρούς

Ο Προφήτης Μιχαίας έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. και καταγόταν από τη Μορασθή, περιοχή του βασιλείου του Ιούδα. Η δράση του τοποθετείται στις βασιλείες του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, ενώ ήταν περίπου σύγχρονος με τον Προφήτη Ησαΐα.

Η εποχή του χαρακτηριζόταν από μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, καθώς η επέκταση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας πίεζε τα βασίλεια της περιοχής. Η πτώση της Σαμάρειας και η απειλή κατά του Ιούδα αποτελούν σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο του βιβλίου που φέρει το όνομά του.

Κεντρικό σημείο του μηνύματος του Μιχαία είναι η κριτική απέναντι στην κοινωνική αδικία και στην κατάχρηση εξουσίας. Στο βιβλίο του καταγγέλλονται οι άρχοντες και οι ισχυροί που εκμεταλλεύονται τους ασθενέστερους, καθώς και όσοι θεωρούν ότι η τυπική θρησκευτική πρακτική αρκεί χωρίς δικαιοσύνη και έλεος.

«Τί Κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλὰ ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ Κυρίου Θεοῦ σου;»

Η συγκεκριμένη φράση από το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του Μιχαία συνοψίζει ένα από τα βασικά θέματα της διδασκαλίας του: τη σύνδεση της πίστης με τη δικαιοσύνη, το έλεος και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου.

Ιδιαίτερη θέση στη χριστιανική παράδοση έχει και η αναφορά του βιβλίου στη Βηθλεέμ. Το σχετικό χωρίο του Μιχαία ερμηνεύεται από τον Χριστιανισμό ως προφητική αναφορά στη γέννηση του Μεσσία στη Βηθλεέμ.

Ο Μιχαίας συγκαταλέγεται στους δώδεκα λεγόμενους Μικρούς Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ονομασία που σχετίζεται με τη μικρότερη έκταση των βιβλίων τους. Το βιβλίο του αποτελείται από επτά κεφάλαια και συνδυάζει προειδοποιήσεις για τις συνέπειες της αδικίας με μηνύματα αποκατάστασης και ελπίδας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 14 Αυγούστου.

Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.