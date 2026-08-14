Πιέσεις, αναβολές και αμφιβολίες στις καθημερινές συναλλαγές φέρνουν οι προβλέψεις τα ζώδια σήμερα σχετικά με το κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδας, καθώς η διέλευση που πραγματοποιεί η Σελήνη στην Παρθένο συναντά τη δύσκολη όψη του Κρόνου.

Η συγκεκριμένη αστρολογική συνθήκη επιβάλλει στα 12 ζώδια να θέσουν ξεκάθαρα όρια, να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες και να αποφύγουν τις παρορμητικές αποφάσεις τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να τακτοποιήσεις καθώς η εργάσιμη εβδομάδα φτάνει στο τέλος της και η Σελήνη κινείται στην Παρθένο, αγαπητέ Κριέ. Συγκεντρώσου και ολοκλήρωσε ό,τι έχει απομείνει, ώστε να μπορέσεις πραγματικά να υποδεχτείς το Σαββατοκύριακο.

Μικρές αναποδιές μπορεί να σε κάνουν να αισθανθείς ότι έχεις μπλοκάρει, καθώς η Σελήνη σχηματίζει μια δυσαρμονική όψη με τον Κρόνο. Μην διστάσεις να απευθυνθείς σε συναδέλφους ή ανθρώπους του περιβάλλοντός σου που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις μια δύσκολη κατάσταση, ακόμη κι αν προσωρινά αυτό πληγώνει την περηφάνια σου.

Παράλληλα, πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο φέρεσαι στους άλλους και μην μπεις στον πειρασμό να κρατήσεις πληροφορίες ή ευκαιρίες μόνο για τον εαυτό σου. Φρόντισε την υγεία σου και βρες τρόπους να αποφορτιστείς καθώς η ημέρα φτάνει στο τέλος της.

Ταύρος

Πίεσε τον εαυτό σου να εξελίξει τις δεξιότητές του και να αναζητήσει νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης, αγαπητέ Ταύρε. Καθώς η Σελήνη περνά από την Παρθένο και τον ηλιακό πέμπτο οίκο σου, η δημιουργικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή ενέργειας και έμπνευσης.

Η έλλειψη πειθαρχίας ή σταθερότητας, όμως, μπορεί να ανακόψει την πρόοδό σου, καθώς η Σελήνη σχηματίζει δυσαρμονική όψη με τον Κρόνο. Αν θέτεις στον εαυτό σου στόχους που δεν είναι ρεαλιστικοί, είναι πιθανό να δεις τη διάθεσή σου και τη δημιουργικότητά σου να υποχωρούν αισθητά.

Αν δυσκολεύεσαι να βρεις τον επόμενο δρόμο, ίσως είναι καλή στιγμή να παρακολουθήσεις ένα μάθημα ή σεμινάριο. Η ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών συμβουλών με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Αν είσαι ελεύθερος ή βρίσκεσαι σε σχέση, οργάνωσε για το βράδυ της Παρασκευής ένα ραντεβού που θα βασίζεται σε κοινές σας προτιμήσεις.

Δίδυμοι

Νιώθεις μεγαλύτερη χαρά όταν φροντίζεις τους ανθρώπους που αγαπάς, αγαπητέ Δίδυμε, καθώς η Σελήνη κινείται στην Παρθένο και στον ηλιακό τέταρτο οίκο σου. Είναι όμορφο να αισθάνεσαι ότι οι άλλοι σε χρειάζονται, όμως μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις αν δεν νιώθεις ότι αναγνωρίζουν την προσφορά σου.

Προσπάθησε να μεταδώσεις τη γνώση και την εμπειρία σου, ώστε οι άλλοι να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να αντιμετωπίζουν μόνοι τους τις δυσκολίες. Παράλληλα, ίσως χρειαστεί να θέσεις όρια σε φίλους που σε επιβαρύνουν συνεχώς με τα προσωπικά τους προβλήματα.

Μπες σταδιακά σε ρυθμούς Σαββατοκύριακου περνώντας ένα παραγωγικό βράδυ στο σπίτι. Τακτοποίησε εκκρεμότητες και αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου για να αποφορτιστείς.

Καρκίνος

Ίσως έχεις αναλάβει περισσότερες ευθύνες από όσες σου αναλογούν, αγαπητέ Καρκίνε. Η δυσαρμονική σχέση της Σελήνης από την Παρθένο με τον Κρόνο σε καλεί να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται οι δουλειές, τα έξοδα και οι υποχρεώσεις στις επαγγελματικές αλλά και στις προσωπικές σου σχέσεις.

Ο φόβος μήπως προκαλέσεις αναστάτωση μπορεί να σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αξίζει να ανοίξεις αυτά τα ζητήματα, όμως μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να βοηθήσει τις σχέσεις σου σε βάθος χρόνου.

Καθώς περνούν οι ώρες, θα αποκτάς μεγαλύτερη καθαρότητα σκέψης και θα μπορείς να περνάς πιο εύκολα από τη μία υποχρέωση στην επόμενη. Η πιο καθαρή ματιά σου μπορεί παράλληλα να αποδειχθεί πολύτιμη και για ανθρώπους του περιβάλλοντός σου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Λέων

Είναι σημαντικό να αξιοποιείς μια ευκαιρία όταν παρουσιάζεται, αγαπητέ Λέοντα, όμως οι μεγάλες επιτυχίες συχνά συνοδεύονται και από ορισμένες συνέπειες. Πριν κάνεις ένα μεγάλο βήμα, σκέψου προσεκτικά πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα και τη ζωή σου.

Η δυσαρμονική όψη της Σελήνης στην Παρθένο με τον Κρόνο δείχνει ότι βιαστικές κινήσεις μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση και να διαταράξουν τις ισορροπίες σου. Αν αισθάνεσαι πίεση να πάρεις μια σημαντική απόφαση, βάλε όρια και δώσε στον εαυτό σου χρόνο για να εξετάσει την κατάσταση από διαφορετικές πλευρές.

Άνθρωποι που προσπαθούν να επηρεάσουν τις επιλογές σου ενδέχεται να μη σου αποκαλύπτουν όλες τις παραμέτρους ή να εξυπηρετούν παράλληλα δικά τους συμφέροντα.

Παρθένος

Η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου σε σχετικά ομαλή πορεία, αγαπητέ Παρθένε, με εξαίρεση τη δυσαρμονική όψη της με τον Κρόνο. Ίσως δυσκολευτείς να συνεργαστείς με ανθρώπους που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σου ή με συνεργάτες που καθυστερούν την πρόοδό σου.

Αν αισθάνεσαι ότι αυτές οι καταστάσεις σε εξαντλούν, αναζήτησε έναν τρόπο να απομακρυνθείς από αυτές. Οι συνθήκες ευνοούν περισσότερο τις προσωπικές σου επιδιώξεις όταν κινείσαι ανεξάρτητα.

Δώσε προτεραιότητα σε στόχους που αφορούν αποκλειστικά εσένα και αξιοποίησε αυτή την περίοδο για να βάλεις σε τάξη τις δικές σου υποθέσεις. Τα κοινά σχέδια μπορούν να επανέλθουν στο προσκήνιο αργότερα.

Ζυγός

Μπορεί να αισθανθείς σήμερα το πρωί κάποια δυσαρέσκεια απέναντι σε αγαπημένα σου πρόσωπα, αγαπητέ Ζυγέ, καθώς η Σελήνη στην Παρθένο σχηματίζει δυσαρμονική όψη με τον Κρόνο. Ίσως νιώθεις ότι κάποιος σε επισκιάζει, σε αγνοεί ή προσπαθεί να σου επιβληθεί.

Ωστόσο, πίσω από αυτά τα συναισθήματα μπορεί να κρύβονται και δικές σου εσωτερικές ανασφάλειες. Η μειωμένη διάθεση και η υποχώρηση της αυτοπεποίθησης μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τη συμπεριφορά των άλλων. Αν δεν βρίσκεσαι στην καλύτερη ψυχολογική σου κατάσταση, θα δυσκολευτείς και να αναγνωρίσεις τις προσπάθειες των ανθρώπων γύρω σου.

Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις όσα αισθάνεσαι και ασχολήσου με απλές, πρακτικές δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να αποφορτιστείς.

Σκορπιός

Άφησε στην άκρη τις αυστηρές κρίσεις και προσπάθησε να δημιουργήσεις σχέσεις στις οποίες υπάρχει περισσότερη αποδοχή, αγαπητέ Σκορπιέ. Η δυσαρμονική όψη της Σελήνης στην Παρθένο με τον Κρόνο δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τους άλλους επηρεάζει άμεσα και τη δική σου συναισθηματική κατάσταση.

Όσο πιο αυστηρός είσαι απέναντι στους γύρω σου, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει να δείξεις την ίδια αποδοχή στον εαυτό σου. Μια πράξη προσφοράς προς ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στη συμπονετική πλευρά του χαρακτήρα σου και να σου δώσει αίσθηση σκοπού.

Αν θέλεις να ενισχύσεις τις σχέσεις σου με συνεργάτες και φίλους, σκέψου να οργανώσεις μια έξοδο ή μια συνάντηση μετά το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας.

Τοξότης

Ίσως έχεις ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητες που σου προσφέρουν οι υπάρχουσες συνθήκες, αγαπητέ Τοξότη. Καθώς η Σελήνη στην Παρθένο σχηματίζει δυσαρμονική όψη με τον Κρόνο, χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τις επιλογές σου με περισσότερη δημιουργικότητα και να αναγνωρίσεις σε ποια σημεία χρειάζεσαι περισσότερη γνώση ή εμπειρία.

Μπορεί να διαθέτεις την αντοχή και τη φαντασία για να πετύχεις δύσκολους στόχους, όμως η καθοδήγηση από έναν άνθρωπο με μεγαλύτερη εμπειρία μπορεί να σε βοηθήσει να φτάσεις πιο γρήγορα εκεί που θέλεις.

Αν χρειάζεσαι κάποιον σύμμαχο για τα επόμενα βήματά σου, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να τον αναζητήσεις. Και όταν λάβεις βοήθεια ή καθοδήγηση από ανθρώπους που βρίσκονται ψηλότερα στην ιεραρχία, φρόντισε να μεταφέρεις τη γνώση αυτή και σε όσους ακολουθούν τη δική σου πορεία.

Αιγόκερως

Μπορεί να αισθάνεσαι κάπως εξαντλημένος σήμερα το πρωί, αγαπητέ Αιγόκερε, καθώς η Σελήνη στην Παρθένο σχηματίζει δυσαρμονική όψη με τον Κρόνο. Η συγκεκριμένη ενέργεια ενισχύει την πίεση ενός απαιτητικού τρόπου ζωής και αναδεικνύει την ανάγκη να διαχωρίσεις καλύτερα την επαγγελματική από την προσωπική σου ζωή, ιδιαίτερα τώρα που εμφανίζονται νέες ευκαιρίες.

Δεν χρειάζεται να τρέχεις διαρκώς από τον έναν στόχο στον επόμενο. Επίτρεψε στον εαυτό σου να κάνει μια παύση και να χαρεί κάθε μικρή κατάκτηση. Καθώς ολοκληρώνεται η εργάσιμη εβδομάδα, ζήτησε από κάποιο μέλος της οικογένειάς σου να αναλάβει κάποιες δουλειές του σπιτιού ή την προετοιμασία του δείπνου, ώστε να βρεις χρόνο για ξεκούραση.

Υδροχόος

Ίσως μπεις στον πειρασμό να απομακρυνθείς από υποχρεώσεις ή συνεργασίες που πλέον δεν σου προκαλούν κανένα ενδιαφέρον, αγαπητέ Υδροχόε. Πριν πάρεις αποφάσεις, κάνε ένα βήμα πίσω και σκέψου ποια επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα το μέλλον σου, καθώς η Σελήνη στην Παρθένο βρίσκεται σε δυσαρμονική όψη με τον Κρόνο.

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν περιορίσει υπερβολικά τα περιθώριά σου, χωρίς να υπολογίζουν επαρκώς τις δικές σου ανάγκες και επιθυμίες. Μίλησε ανοιχτά για όσα δικαιούσαι και διεκδίκησέ τα.

Αν η κατάσταση δεν αλλάξει, θα έχεις πλέον πιο καθαρή εικόνα για το αν πρέπει να αποχωρήσεις. Κάθε απόφαση που υπηρετεί τη συνολική σου ευημερία θα ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου, γι’ αυτό μην αναλώνεσαι σε καταστάσεις που δεν οδηγούν πουθενά.

Ιχθύες

Πρόσεξε ποιοι άνθρωποι επηρεάζουν τις επιλογές σου, αγαπητέ Ιχθύ, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την προσωπική σου ζωή. Η δυσαρμονική όψη της Σελήνης στην Παρθένο με τον Κρόνο μπορεί να σε κάνει πιο ευάλωτο απέναντι σε γοητευτικά άτομα που δεν διαθέτουν απαραίτητα το ίδιο βάθος με την εικόνα που παρουσιάζουν.

Υπάρχει κίνδυνος να νιώσεις ασφάλεια δίπλα σε κάποιον και αργότερα να διαπιστώσεις ότι η πραγματικότητα ήταν διαφορετική από αυτή που πίστευες. Είναι θετικό να αναζητάς το καλό στους ανθρώπους γύρω σου, όμως χρειάζεται να θυμάσαι ότι κανείς δεν είναι απολύτως απαλλαγμένος από αδυναμίες και σκοτεινές πλευρές.

Όταν βρεθεί στη ζωή σου ένας άνθρωπος που θα είναι πραγματικά ανοιχτός μαζί σου, θα αισθανθείς μεγαλύτερη σιγουριά και δεν θα χρειάζεται να ανησυχείς για δυσάρεστες εκπλήξεις.