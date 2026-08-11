Η κυβέρνηση της Λετονίας ανακοίνωσε σήμερα ότι εντοπίσθηκε μια σήραγγα κάτω από τα σύνορα με τηνΛευκορωσία και ανακοίνωσε σχέδια καταπολέμησης των δικτύων διακινητών ανθρώπων τα οποία βοηθούν στο να περάσουν παράνομα τα σύνορα μετανάστες που o αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.

Λετονοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν τον περασμένο μήνα δακρυγόνα και προειδοποιητικά πυρά για να σταματήσουν μετανάστες να εισέλθουν από τη Λευκορωσία, η οποία έχει με τη Λετονία σύνορα μήκους 173 χιλιομέτρων.

«Η προστασία των ανατολικών συνόρων της Λετονίας θα ενισχυθεί με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ της Συνοριακής Φρουράς, της Κρατικής Αστυνομίας, των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, και την πιο εντατική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη των παράτυπων μεταναστών» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιάνις Ντομπράβα σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό Άντρις Κούλμπεργκς.

🇱🇹 Lithuania has accused the regime in Belarus of helping illegal migrants build tunnels under the border fence



Border Guard chief Rustamas Liubajevas said about 10 underground tunnels have been discovered this year, some 30–40 meters long and up to 8 meters deep, reinforced… pic.twitter.com/EcuTMRSl6l — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την ανεξέλεγκτη μετανάστευση που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες μετά την εισροή χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, παρότι οι περισσότεροι από αυτούς τους μετανάστες έχουν εγκαταλείψει τον θύλακα.

Ο Κούλμπεργκς δήλωσε ότι εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων οργανώνουν τη μετανάστευση από τη Λευκορωσία προς τη Λετονία, φέρνοντάς τους στην περιοχή Σέγκεν της Ευρώπης όπου δεν υπάρχουν σύνορα, αλλά ο τελικός προορισμός των μεταναστών βρίσκεται αλλού στην ευρωπαϊκή ήπειρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Μεταναστεύουν εκεί που είναι πιο εύκολο (να εισέλθουν στην ΕΕ). Επομένως δεν πρέπει να είμαστε η πιο εύκολη περιοχή» είπε ο Κούλμπεργκς στη συνέντευξη Τύπου.

Δεσμεύθηκε να στοχοποιήσει τα δίκτυα διακίνησης μεταναστών από τα σύνορα προς τους προορισμούς τους, καθώς και τυχόν σημεία υποστήριξης των μεταναστών στη Λετονία, στο πλαίσιο αυτού που ονόμασε «Επιχείρηση Λυκάνθρωπος».

«Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε ήδη ένα αρκετά σοβαρό πλήγμα στο σύστημα», δήλωσε ο Κούλμπεργκς. «Θέλω να πω στους διοργανωτές: όλα θα τερματιστούν».

Ο Κούλμπεργκς δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι η κατάσταση με τους μετανάστες αποτελεί «υβριδική απειλή», η οποία οδήγησε τη Λετονία να διπλασιάσει τον αριθμό των φρουρών στα σύνορα.

Η Λετονία θα συνεργαστεί με τις γειτονικές χώρες Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία αλλά και με άλλες για να σταματήσουν οι ροές μεταναστών, αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Η Λιθουανία είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι επίσης βρήκε μία σήραγγα που χρησιμοποιούσαν οι μετανάστες για να εισέλθουν στη χώρα από τη Λευκορωσία.