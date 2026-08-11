Σάλο έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η αποκάλυψη έκθεσης που συντάχθηκε το 2016, αλλά έρχεται τώρα στο φως, στο πλαίσιο έρευνας για τον διορισμό του πρώην προπονητή Χονγκ Μιουνγκ-μπο από την Κορεατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το 2024.

Σύμφωνα με έκθεση κυβερνητικού ελέγχου, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Κορέας φέρεται να χρησιμοποίησε εταιρικές πιστωτικές κάρτες για να καλύψει επισκέψεις διαιτητών και αξιωματούχων αγώνων σε κέντρα μασάζ στη Σεούλ.

Τα περιστατικά φέρεται να αφορούν διεθνείς αγώνες που έγιναν από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2012, μεταξύ των οποίων αναμετρήσεις για τα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 2012 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014.

Τι αναφέρει η έκθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η KFA φέρεται να πλήρωσε υπηρεσίες ψυχαγωγίας σε 12 διαιτητές και συντονιστές αγώνων από την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν, το Μπαχρέιν και το Ουζμπεκιστάν.

Οι πληρωμές φέρονται να έγιναν σε επτά διεθνείς αγώνες.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap, η Νότια Κορέα κέρδισε πέντε από αυτούς τους αγώνες, ενώ δύο έληξαν ισόπαλοι.

Οι αγώνες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Μεταξύ των αγώνων που αναφέρονται είναι η νίκη της Νότιας Κορέας επί του Ομάν με 2-0 στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, καθώς και η ισοπαλία 0-0 με το Κατάρ στις 14 Μαρτίου 2012, για τα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Την περίοδο εκείνη, η Νότια Κορέα είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται και ο αγώνας της 29ης Φεβρουαρίου 2012, όταν η Νότια Κορέα νίκησε το Κουβέιτ με 2-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα ονόματα Ιαπώνων διαιτητών

Ο νοτιοκορεατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας JTBC κατονόμασε τους Ιάπωνες διαιτητές Ryuji Sato και Yuichi Nishimura σε σχέση με τον προκριματικό αγώνα του 2012 ανάμεσα στη Νότια Κορέα και το Κουβέιτ.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιαπωνίας ανέφερε ότι εξετάζει το θέμα.

Από την πλευρά της, η KFA ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν υφίστανται πλέον.

Κατάχρηση εταιρικών καρτών

Μετά τον έλεγχο του 2016, ο τότε πρόεδρος της KFA, Τσο Τσούνγκ-γιουν, παραπέμφθηκε για κατάχρηση κεφαλαίων.

Η ίδια έκθεση φέρεται να διαπίστωσε ότι νυν και πρώην στελέχη της Ομοσπονδίας είχαν χρησιμοποιήσει εταιρικές πιστωτικές κάρτες σε κέντρα μασάζ και άλλα παρόμοια καταστήματα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών σε διαιτητές είχαν ερευνηθεί τότε, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν.

Δεν επιβλήθηκαν ποινές σε αξιωματούχους

Σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα, η KFA δεν επέπληξε ούτε τιμώρησε αξιωματούχους για την κατάχρηση των εταιρικών πιστωτικών καρτών.

Παρότι οι κατηγορίες για δωροδοκία και διαφθορά έχουν δεκαετή προθεσμία παραγραφής, δεν ισχύει το ίδιο για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, παρενόχλησης ή εκμετάλλευσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η πληρωμή για σεξουαλική ψυχαγωγία δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο.

«Συνήθης πρακτική εκείνη την εποχή»

Αίσθηση έχουν προκαλέσει και δηλώσεις αξιωματούχων της KFA, σύμφωνα με τις οποίες η αναζήτηση ψυχαγωγίας ενηλίκων από διαιτητές ήταν «συνήθης πρακτική» εκείνη την περίοδο.

Ένας από τους αξιωματούχους φέρεται να δήλωσε στο JTBC ότι η σεξουαλική ψυχαγωγία για αξιωματούχους αγώνων δεν περιοριζόταν στη Νότια Κορέα, αλλά ήταν διαδεδομένη και σε άλλες χώρες, μάλιστα σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον τρόπο λειτουργίας της Κορεατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.