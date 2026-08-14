Σε μια ξεχωριστή κατηγορία στην ελληνική αγορά ακινήτων έχει περάσει πλέον η Μύκονος, όπου οι τιμές των πολυτελών κατοικιών κινούνται σε επίπεδα που παραπέμπουν σε ορισμένους από τους ακριβότερους διεθνείς προορισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πωλητήρια για βίλες υψηλών προδιαγραφών αγγίζουν ακόμη και τα 30.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέα στο Αιγαίο, ιδιωτικές πισίνες, μεγάλες εκτάσεις, σύγχρονες κατασκευές και κυρίως ιδιωτικότητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αγοράς που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας από το εξωτερικό.

Η Μύκονος έχει ουσιαστικά αποσυνδεθεί από την τυπική αγορά εξοχικής κατοικίας των ελληνικών νησιών. Οι πολυτελείς κατοικίες αντιμετωπίζονται πλέον όχι μόνο ως δεύτερη κατοικία, αλλά και ως επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία, με προσδοκίες σημαντικών αποδόσεων από τις μισθώσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Στα 16.790 ευρώ η διάμεση ζητούμενη τιμή

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου της GEOAXIS αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη Μύκονο από τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η διάμεση ζητούμενη τιμή για πολυτελείς κατοικίες στο νησί διαμορφώνεται στα 16.790 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται αύξηση 4,9% στις διάμεσες ζητούμενες τιμές πώλησης των ακινήτων αυτής της κατηγορίας.

Στην κορυφή της αγοράς, ωστόσο, οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών ανεβαίνουν πολύ περισσότερο. Για ακίνητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προνομιακή θέση, οι ζητούμενες τιμές μπορούν να φτάσουν τα 30.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πρόκειται για επίπεδα τιμών που τοποθετούν ορισμένα ακίνητα της Μυκόνου στην ίδια συζήτηση με καθιερωμένες αγορές πολυτελών κατοικιών του εξωτερικού.

Ενδεικτική είναι και η διαφορά μεταξύ μιας τυπικής θερινής κατοικίας και μιας πολυτελούς βίλας στο ίδιο νησί. Μια κατοικία υψηλών προδιαγραφών στη Μύκονο μπορεί να κοστίζει έως και 5,7 φορές περισσότερο από ένα συμβατικό εξοχικό.

Οι τιμές βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα δεκαετίας

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική εάν η σύγκριση επεκταθεί σε βάθος χρόνου.

Από την ανάλυση της πορείας των τιμών στις τυπικές θερινές κατοικίες κατά την τελευταία δεκαετία προκύπτει ότι οι αξίες στα νησιά που εξετάζονται βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα της περιόδου.

Η Μύκονος καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, με τις τιμές να εμφανίζονται αυξημένες κατά 38,7% στη δεκαετία.

Παράλληλα, το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Η διάμεση ηλικία των ακινήτων που προσφέρονται προς πώληση στη Μύκονο είναι μόλις 8 χρόνια, όταν στα υπόλοιπα νησιά που εξετάζονται ξεπερνά τα 16 χρόνια.

Η διαφορά αυτή συνδέεται και με τη μεγάλη οικοδομική και επενδυτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στο νησί τα προηγούμενα χρόνια, με σημαντικό αριθμό νέων κατοικιών να σχεδιάζεται εξαρχής για το υψηλό τμήμα της αγοράς.

Οι ξένοι κρατούν τα «κλειδιά» της αγοράς

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των υψηλών τιμών παίζει η διεθνής ζήτηση. Η συντριπτική πλειονότητα των ενδιαφερόμενων αγοραστών στη Μύκονο προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος των συναλλαγών συνδέεται με την απόκτηση άδειας διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa.

Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλο μέρος των αγοραστών το κίνητρο δεν είναι η εξασφάλιση άδειας παραμονής στην Ελλάδα, αλλά η ίδια η αξία του ακινήτου και οι επενδυτικές προοπτικές που προσφέρει.

Μια πολυτελής βίλα στο νησί μπορεί να χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη για περιορισμένο χρονικό διάστημα και να διατίθεται προς μίσθωση την υπόλοιπη θερινή περίοδο, όταν η ζήτηση από τουρίστες υψηλού εισοδήματος εκτοξεύεται.

Έτσι, το ακίνητο λειτουργεί ταυτόχρονα ως εξοχική κατοικία και ως επένδυση που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές εισροές.

Η Μύκονος ως διεθνές επενδυτικό hotspot

Η τάση δεν περιορίζεται πάντως μόνο στη Μύκονο. Το ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες στα ελληνικά νησιά παραμένει ισχυρό, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει διεθνή κεφάλαια που αναζητούν ακίνητα σε τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το Market Report της Engel & Völkers για την ελληνική αγορά, η Μύκονος ξεχωρίζει ως περιζήτητο hotspot για επενδυτές υψηλού προφίλ, έχοντας αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα που ξεπερνά τα όρια της εγχώριας κτηματαγοράς.

Το περιορισμένο διαθέσιμο απόθεμα σε προνομιακές τοποθεσίες, η ισχυρή τουριστική ζήτηση και η παρουσία αγοραστών από το εξωτερικό δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μείγμα που εξακολουθεί να στηρίζει τις αξίες.

Και κάπως έτσι, σε ένα νησί όπου η πολυτελής κατοικία μπορεί να πωλείται έως 30.000 ευρώ το τετραγωνικό, η αγορά ακινήτων έχει πάψει προ πολλού να ακολουθεί τους συνηθισμένους κανόνες της ελληνικής εξοχικής κατοικίας.