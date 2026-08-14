Σε μια σαρωτική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα προχωρά η Ινδονησία, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει το κλείσιμο περισσότερων από 750 δημόσιων επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία ειδικού δικαστηρίου για τη δίωξη μελών διοικητικών συμβουλίων εταιρειών που χαρακτηρίζονται «μη παραγωγικές».

«Υπάρχουν πάρα πολλές μη παραγωγικές δημόσιες εταιρείες, που οδεύουν να ανακοινώσουν ζημίες ενώ παριστάνουν πως είναι κερδοφόρες. Τα κέρδη αυτά απλούστατα εφευρίσκονται», τόνισε ο πρόεδρος της Ινδονησίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του εφ’ όλης της ύλης για την κατάσταση της χώρας στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.