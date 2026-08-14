Το τραγικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου στη Βρετανία, όταν συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Λούις, στη νοτιοανατολική Αγγλία, είχε ως αποτέλεσμα 20 άνθρωποι να διακομιστούν σε νοσοκομεία. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Περίπου 150 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό, που ερχόταν από το Λονδίνο, όταν εκτροχιάστηκε λίγο πριν από τις 16:00 (τοπική ώρα), ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων.

Σε εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος, στο Ανατολικό Σάσεξ, διακρίνονται τουλάχιστον τρία βαγόνια που έχουν ανατραπεί, έχουν πέσει στο πλάι, και τραυματιοφορείς επιτόπου.

Τα αίτια του ατυχήματος είναι άγνωστα μέχρι στιγμής.

Ο υποδιευθυντής της υπηρεσίας ασθενοφόρων Μάικλ Μπράντφιλντ τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι 20 άνθρωποι που διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία παρουσίασαν «τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας», εξ αυτών δύο «σοβαρά».

Ο Ίαν Ντράμοντ-Σμιθ, της αστυνομίας μεταφορών, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι όλοι οι επιβάτες του συρμού «απομακρύνθηκαν με απόλυτη ασφάλεια» από τα βαγόνια.

Το δυστύχημα υπέστη συρμός της εταιρείας Southern Rail, η οποία συνδέει περιοχές νότια του Λονδίνου με τη βρετανική πρωτεύουσα.

Η Λούσι ΜακΌλιφ, διευθύντρια των γραμμών Network Rail στο Σάσεξ, είπε ότι η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου «συνεργάζεται στενά με την υπηρεσία έρευνας για σιδηροδρομικά ατυχήματα, που βρίσκεται επιτόπου για να εξακριβώσει τι συνέβη».

Major train derailment in Lewes, involving a derailed Southern train. #Lewes



Hopefully there are no serious injuries onboard.



(Not my pics) pic.twitter.com/kxVWYa5eyd — Josh (@JoshR319) August 13, 2026

Στη Βρετανία είναι γενικά σπάνια τα θανατηφόρα δυστυχήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ωστόσο σύγκρουση δύο επιβατικών συρμών τον Ιούνιο βόρεια του Λονδίνου στοίχισε τη ζωή στον μηχανοδηγό του ενός. Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας που διενεργήθηκε, αυτός ο τελευταίος πέρασε κόκκινο σηματοδότη από απροσεξία. Στο δυστύχημα τραυματίστηκαν άλλοι 162 άνθρωποι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.