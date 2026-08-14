Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του 4χρονου παιδιού πριν χάσει τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο βίντεο, που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών και εξετάζεται, καταγράφεται η πτώση του παιδιού στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό και όσα συνέβησαν αμέσως μετά.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πού βρίσκονταν οι γονείς του παιδιού τη στιγμή του περιστατικού, αλλά και πού βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει καθήκοντα ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το καθεστώς λειτουργίας της πισίνας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε λάβει άδεια πενταετούς διάρκειας το 2018, η οποία έληξε το 2023 και δεν ανανεώθηκε έκτοτε. Παράλληλα, φέρεται να είχε λήξει και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο πατέρας του 4χρονου φέρεται να προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αποδίδοντας την ευθύνη για την τραγωδία στον ιδιοκτήτη.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης στρέφεται κατά των γονέων, υποστηρίζοντας ότι το παιδί είχε μείνει χωρίς την επίβλεψή τους για περίπου 30 έως 40 λεπτά.

Η δικαστική έρευνα αναμένεται να εξετάσει όλα τα δεδομένα, με το βίντεο και τα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της πισίνας και την ιδιότητα του ναυαγοσώστη να θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο άδικα η ζωή του μικρού παιδιού.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τους επόπτες ασφάλειας πισίνας και τους ναυαγοσώστες – «Υπάρχουν κενά»

Ο Μάριος Μυρωνάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος, μίλησε για την υπόθεση στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και ανέφερε: «Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει μια υγειονομική διάταξη του 1973 η οποία δεν έχει καταργηθεί. Στο άρθρο 21 αναφέρει ότι στις κολυμβητικές δεξαμενές πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας πισίνας, όχι ναυαγοσώστης. Ο επόπτης λοιπόν είναι ένα άτομο το οποίο, όπως αναφέρει η υγειονομική διάταξη, είναι πεπειραμένος στη διάσωση κολυμβητών και στην παροχή πρώτων βοηθειών. Χωρίς να αναφέρει τίποτα άλλο. Συνήθως αυτές τις πιστοποιήσεις μπορεί να τις δώσει οποιοσδήποτε. Ένα ΚΕΚ, ένα ΙΕΚ, όποιος να ναι. Εμείς σαν ναυαγοσωστικές σχολές με παρέμβαση που κάναμε το 2022 αλλάξαμε τη νομοθεσία ως προς το εξής. Το Υπουργείο Τουρισμού μαζί με το Υπουργείο Υγείας με μία ΚΥΑ τοποθέτησαν ναυαγοσώστη πισίνας, που είναι κάτι άλλο από τον επόπτη, το τονίζω αυτό. Υπάρχουν κενά τρελά. Τα οποία δημιουργούν ένα, πώς να το πω, ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν ξέρει κανείς πού να πατήσει και τι να πει. Εμάς η πρότασή μας ήταν σε όλες τις πισίνες ναυαγοσώστης απόφοιτος ναυαγοσωστικής σχολής που έχει δώσει εξετάσεις. Με παρεμβάσεις που γίνανε διάφορες έχουμε καταλήξει εδώ τώρα που έχουμε τον επόπτη, έχουμε και το ναυαγοσώστη, πού πρέπει να είναι ο επόπτης, πού πρέπει να είναι ο ναυαγοσώστης. Το beach bar για παράδειγμα λειτουργεί με βάση το νόμο του 1973».

«Στους ναυαγοσώστες ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια και όταν ξεπεραστεί μια ηλικία, ένα όριο των σαράντα πέντε ετών κάθε δύο και με ιατρικές εξετάσεις. Ο επόπτης της πισίνας τα παίρνει μια φορά και τελείωσε. Αν ήταν τουριστικό κατάλυμα και ήταν υποχρέωση να υπάρχει ναυαγοσώστης απόφοιτος ναυαγοσωστικής σχολής, όλα καλά. Οι ευάλωτες ηλικιακές ομάδες, όπως είναι τα μικρά παιδιά αλλά και οι μεγάλοι άνθρωποι, οι υπέργηροι, πρέπει να έχουν τη συνεχή επίβλεψη της οικογένειάς τους. Αυτό που λέγατε πριν, η διάσωση ενός μικρού παιδιού, αν είναι μεγαλύτερη από εκεί που φτάνει η έκταση του χεριού του κηδεμόνα, υπάρχει πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, σημείωσε, από την πλευρά του: «Πράγματι μπορείς να βρεις σε 2 λεπτά έναν άνθρωπο εντός του ύδατος, όμως προλαβαίνεις να του παρέχεις τις πρώτες βοήθειες εφόσον υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, να φωνάξεις, να είναι εκεί το προσωπικό καταρχάς, ο ναυαγοσώστης και να αρχίζει την παροχή άμεσα των πρώτων βοηθειών. Στα δύο λεπτά δεν έχει προλάβει να προκληθεί σημαντική βλάβη, άρα έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιβιώσεις από ένα τέτοιο γεγονός. Τα δύο λεπτά σε κάθε περίπτωση δεν είναι χρόνος ο οποίος δεν σου επιτρέπει να παρέχεις πρώτες βοήθειες. Κανείς δεν ξέρει μετά από μία διαδικασία πνιγμού το πώς θα αντιδράσει ένας οργανισμός. Όμως αντιλαμβάνεστε εάν στερούμε λόγω έλλειψης προσοχής, έγκαιρης αντίδρασης και όποιο άλλο λόγο θέλουμε. Εάν στερούμε από έναν άνθρωπο ακόμα και αυτή την ελπίδα, πάει να πει ότι ουσιαστικά οδηγείς αυτόν στο θάνατο».