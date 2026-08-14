Η παρένθετη μητέρα που αρνήθηκε να προχωρήσει σε άμβλωση, παρά την επιθυμία των βιολογικών γονέων του μωρού, δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη νομική μάχη ακόμη και μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας, «εκείνη είναι η μητέρα».

Ο Λίνκολν Γουίλσον, δικηγόρος της παρένθετης μητέρας Μακένα Γουέστ, δήλωσε ότι η πελάτισσά του σκοπεύει να διεκδικήσει δικαστικά την αναγνώρισή της ως νόμιμης μητέρας του μωρού, το οποίο η ίδια αποκαλεί «Γκάμπριελ» και γεννήθηκε την Τετάρτη στην ευρύτερη περιοχή του Ντάλας.

«Διεκδικεί τη γονική ιδιότητα επειδή γέννησε το παιδί στο Τέξας. Και στο Τέξας, αν γεννήσεις ένα παιδί, θεωρείται δικό σου παιδί», υποστήριξε ο Λίνκολν Γουίλσον, όπως σημειώνει η New York Post.

Surrogate McKenna West vows legal fight against bio parents of baby they wanted her to abort, lawyer says: 'She is the mother' https://t.co/ksjWF5CH1B pic.twitter.com/Tzbs6qUuXy — New York Post (@nypost) August 13, 2026

Η διαμάχη για την επιμέλεια του μωρού

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι οι βιολογικοί γονείς του παιδιού, η Ναουσίν Γκίλκαρ και ο Ομάρ Αχμέντ, οι οποίοι ζουν στο Λος Άντζελες, έχουν αυτή τη στιγμή την επιμέλεια του μωρού βάσει δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε στην Καλιφόρνια. Ο ίδιος, ωστόσο, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν είναι έγκυρη. «Πιστεύουμε ότι, εφόσον ακυρωθεί η απόφαση της Καλιφόρνιας, τότε ουσιαστικά η Μακένα Γουέστ είναι η μητέρα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η νομική ομάδα της σκοπεύει να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα. «Θα προσβάλουμε την απόφαση στα δικαστήρια της Καλιφόρνιας και, αν χρειαστεί, θα φτάσουμε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Η διάγνωση του μωρού και η άρνηση της άμβλωσης

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το μωρό διαγνώστηκε με μια σοβαρή αλλά αντιμετωπίσιμη καρδιοπάθεια. Μετά τη διάγνωση, οι βιολογικοί γονείς φέρονται να ζήτησαν από τη Μακένα Γουέστ να διακόψει την εγκυμοσύνη.

Το συμβόλαιο παρένθετης μητρότητας μεταξύ της Μακένα Γουέστ, η οποία είναι νοσηλεύτρια από την Αλάσκα, και των βιολογικών γονέων περιλάμβανε όρο που επέτρεπε τη διακοπή της εγκυμοσύνης σε περίπτωση που εντοπιζόταν κάποια «ανωμαλία» στο έμβρυο. Η Μακένα Γουέστ, ωστόσο, αρνήθηκε να προχωρήσει σε άμβλωση. Αντί γι’ αυτό, ταξίδεψε στο Τέξας, όπου, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η γυναίκα που γεννά ένα παιδί μπορεί να αναγνωριστεί νομικά ως μητέρα του.

Ο Λίνκολν Γουίλσον δήλωσε ότι τέτοιου είδους όροι είναι συνηθισμένοι σε συμβόλαια παρένθετης μητρότητας, ωστόσο επέκρινε έντονα τις ρήτρες που προβλέπουν υποχρέωση διακοπής της εγκυμοσύνης. «Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία ο νόμος δεν επιβάλλει να εκτελεστούν. Για παράδειγμα, ο νόμος δεν αναγνωρίζει ένα συμβόλαιο για την πρόσληψη πληρωμένου δολοφόνου», ανέφερε, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα σκληρή παρομοίωση. Όπως πρόσθεσε, «ακόμα κι αν κάποιος υιοθετεί μια φιλελεύθερη αντίληψη για το δικαίωμα στην άμβλωση, το δικαίωμα να κάνει κάποια άμβλωση συνεπάγεται και το δικαίωμα να επιλέξει να μην κάνει».

Η Μακένα Γουέστ δεν έχει αυτή τη στιγμή δικαιώματα πάνω στο παιδί

Παρά το γεγονός ότι έφερε το παιδί στον κόσμο, η Μακένα Γουέστ δεν έχει αυτή τη στιγμή νομική εξουσία όσον αφορά τη φροντίδα του μωρού, εξαιτίας προσωρινής δικαστικής απόφασης που εξασφάλισαν η Ναουσίν Γκίλκαρ και ο Ομάρ Αχμέντ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η απόφαση δεν της επιτρέπει να λαμβάνει αποφάσεις για τη φροντίδα του βρέφους, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών θεμάτων, ενώ δεν μπορεί ούτε να παρουσιάζει τον εαυτό της ως γονέα του παιδιού. Ο δικηγόρος της ανέφερε επίσης ότι το μωρό πρόκειται σύντομα να υποβληθεί σε σειρά καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. «Μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις τρεις επεμβάσεις. Πρόκειται για την επέμβαση Νόργουντ», δήλωσε ο Λίνκολν Γουίλσον.

Όπως υποστήριξε, το παιδί νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με πολύ καλά αποτελέσματα στη συγκεκριμένη επέμβαση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μωρό βρίσκεται «σε καλά χέρια».

Η δικαστική μάχη ξεκίνησε από τον Απρίλιο

Η έντονη νομική αντιπαράθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν το αγέννητο τότε παιδί διαγνώστηκε, στην 20ή εβδομάδα της εγκυμοσύνης, με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς, μια σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια. Η Μακένα Γουέστ, η οποία επέλεξε να αποκαλεί το μωρό «Γκάμπριελ», δεν μπόρεσε να το δει ούτε να το κρατήσει στην αγκαλιά της μετά τη γέννησή του, εξαιτίας της δικαστικής απόφασης. Από την πλευρά τους, η Ναουσίν Γκίλκαρ και ο Ομάρ Αχμέντ φέρονται να έχουν επιλέξει διαφορετικό όνομα για το αγοράκι.