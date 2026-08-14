Νέα αρνητική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό μέτωπο, καθώς ο Βάνια Ντρκούσιτς δεν θα φορέσει τελικά τη φανέλα του Δικεφάλου και οδεύει προς την Εσπανιόλ.

Ο Σλοβένος κεντρικός αμυντικός αποτελούσε επιλογή των «ασπρόμαυρων», με τον ΠΑΟΚ να έχει φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τον μονοετή δανεισμό του.

Μάλιστα, ο 26χρονος στόπερ αναμενόταν το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή. Ο εκπρόσωπος του Ντρκούσιτς μετέφερε στον ποδοσφαιριστή πρόταση από την Εσπανιόλ και ο ίδιος αποφάσισε να επιλέξει την ισπανική ομάδα, έχοντας ως προτεραιότητα τη συμμετοχή του σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Έτσι, η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ οδηγείται σε ναυάγιο και ο Δικέφαλος είναι πλέον υποχρεωμένος να στραφεί σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνάς του.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προσπάθεια για την απόκτηση δύο επιθετικών.