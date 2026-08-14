Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την παραχώρηση του 27χρονου Σκωτσέζου αριστερού μπακ με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και δικαίωμα αγοράς του ποδοσφαιριστή.

Αρχικά, η ΑΕΚ δεν ήταν θετική στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον Πένραϊς ως δανεικό, καθώς προτιμούσε να συζητήσει αποκλειστικά το σενάριο της πώλησης. Ωστόσο, η πρόταση των Ρέιντζερς και το υψηλό ποσό που προσφέρθηκε ως ενοίκιο διαφοροποίησαν τα δεδομένα.

Η συμφωνία έχει προχωρήσει σε προφορικό επίπεδο και, όπως αναφέρει ο Ρομάνο, ο Πένραϊς αναμένεται την Παρασκευή να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στη Σκωτία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του, χωρίς πάντως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Ψάχνει άμεσα αντικαταστάτη

Η αποχώρηση του Πένραϊς δημιουργεί πλέον κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ. Στο υπάρχον ρόστερ βρίσκεται μόνο ο Σταύρος Πήλιος για τη συγκεκριμένη θέση, γεγονός που οδηγεί την Ένωση στην άμεση αναζήτηση νέου αριστερού μπακ.

Η ΑΕΚ είχε μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης τη δυνατότητα να δηλώσει τη λίστα της στην UEFA για τα παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας, ενώ διατηρεί το δικαίωμα για δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα στη Σόφια. Ως εκ τούτου, οι εξελίξεις για την ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση αναμένεται να είναι άμεσες.

Ο Πένραϊς είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι από τη Χαρτς έναντι περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και είχε υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2028. Στην πρώτη του σεζόν με τους «κιτρινόμαυρους» κατέγραψε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.