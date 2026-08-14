Ο Τζόνι Ντιζούλιους, Αμερικανός πρώην αθλητής της πάλης και λάτρης των δραστηριοτήτων υψηλής αδρεναλίνης, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την απόφασή του να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του στην παραλία του Ναυαγίου της Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στο σημείο απαγορεύεται.

Ο Τζόνι Ντιζούλιους, ο οποίος στο παρελθόν αγωνιζόταν στην ομάδα πάλης του Πανεπιστημίου του Οχάιο και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το BASE jumping και άλλες ακραίες δραστηριότητες, φαίνεται πως γνώριζε ότι η παρουσία του στην παραλία δεν επιτρεπόταν. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram κατά την προετοιμασία της πρότασης ακούγεται μάλιστα να παραδέχεται ότι αυτό που επρόκειτο να κάνει ήταν παράνομο.

Η σύντροφός του έφτασε στην παραλία με βάρκα, ενώ ο ίδιος επέλεξε έναν πολύ πιο εντυπωσιακό τρόπο προσέγγισης. Λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε πετάξει πάνω από το Ναυάγιο με αλεξίπτωτο πλαγιάς, προσγειώνοντας τελικά στην παραλία. Στιγμιότυπα τόσο από την παρουσία τους στο σημείο όσο και από την πρόταση γάμου δημοσιεύτηκαν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός φαίνεται πως είχε εδώ και καιρό στο μυαλό του να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Σε σχετική ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Ήθελα να το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό. Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους το πραγματοποίησα».

Η επιλογή του, πάντως, προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί χρήστες τού επισήμαναν ότι η κάθοδος στην παραλία απαγορεύεται. Η απαγόρευση πρόσβασης στο Ναυάγιο παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και για την ασφάλεια των επισκεπτών.