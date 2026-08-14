Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη αρχίσει να δείχνει στη Ντόρτμουντ τους λόγους για τους οποίους θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο 18χρονος διεθνής, ο οποίος φέτος έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετακομίζοντας στη γερμανική ομάδα, φρόντισε να συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στους νέους του φίλους.

Στο φιλικό παιχνίδι με την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο «Emirates», την περασμένη Κυριακή, ο Καρέτσας πέτυχε ένα εξαιρετικής ομορφιάς γκολ και άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Η φάση σημειώθηκε στο 29ο λεπτό. Ο νεαρός Έλληνας πήρε την μπάλα, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σόλο και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με αριστερό πλασέ, στέλνοντας την μπάλα με υποδειγματικό τρόπο στο πλαϊνό δίχτυ, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή.

Το γκολ εντυπωσίασε και τον Λατίνο σπίκερ της αναμέτρησης, ο οποίος πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανασύροντας από τη μνήμη του τα ιστορικά συνθήματα που είχαν γίνει γνωστά σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του Euro 2004, όταν η Ελλάδα είχε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία.

«Σήκωσε το το γα@@@@νο, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω», ακούστηκε χαρακτηριστικά από τον σπίκερ, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το γκολ του Καρέτσα και τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του.