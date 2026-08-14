Ο σουλτάνος του Μπρουνέι αφαίρεσε όλους τους βασιλικούς τίτλους από μία από τις νύφες του, καθώς φέρεται να επέδειξε ασέβεια απέναντί του και συμπεριφορά που κρίθηκε ανάρμοστη για μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η 33χρονη Πενγκιράν Ραμπιατούλ Ανταουίγια κατηγορήθηκε ότι δεν έδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον 80χρονο σουλτάνο Χασανάλ Μπολκιά, τον μακροβιότερο εν ενεργεία μονάρχη στον κόσμο, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTB News.

Όπως αναφέρει η New York Post, η επίσημη ανακοίνωση δεν διευκρίνισε τι ακριβώς έκανε η Πενγκιράν Ραμπιατούλ Ανταουίγια ώστε να προκαλέσει την οργή του σουλτάνου, ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Sultan of Brunei strips daughter-in-law of royal titles over 'unbecoming' behavior https://t.co/3Q7r0ZjBRb pic.twitter.com/VJ0mw7Pvu3 — New York Post (@nypost) August 13, 2026

Το γραφείο του αρχιθαλαμηπόλου του παλατιού, που ανακοίνωσε την απόφαση, ανέφερε ότι επρόκειτο για εντολή του ίδιου του Σουλτάνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω συμπεριφοράς της Πενγκιράν Ραμπιατούλ Ανταουίγια η οποία κρίθηκε ακατάλληλη για σύζυγο μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Ο πολυτελής γάμος με τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ

Η Πενγκιράν Ραμπιατούλ Ανταουίγια παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ το 2015, σε έναν εντυπωσιακό γάμο που διήρκεσε δέκα ημέρες και πραγματοποιήθηκε στο βασιλικό παλάτι.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά: την πριγκίπισσα Μουθία, 10 ετών, την πριγκίπισσα Φαθίγια, 8 ετών, την πριγκίπισσα Χαλίσα, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Ναμπίλα, 16 μηνών.

Ο πατέρας τους, πρίγκιπας Αμπντούλ Μαλίκ, βρίσκεται στην τέταρτη θέση στη σειρά διαδοχής του θρόνου του Μπρουνέι, του μικρού κράτους της Νοτιοανατολικής Ασίας που περιβάλλεται από τη Μαλαισία και τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Παρότι ο σουλτάνος Χασανάλ Μπολκιά αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους από την Πενγκιράν Ραμπιατούλ Ανταουίγια, οι τίτλοι των παιδιών της δεν επηρεάστηκαν από την απόφαση, σύμφωνα με το παλάτι.

Στον θρόνο από το 1967

Ο σουλτάνος Χασανάλ Μπολκιά είναι σουλτάνος του Μπρουνέι από το 1967 και έχει επίσης διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας από τότε που το Μπρουνέι απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 1984.

Στο παρελθόν έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών αντιδράσεων. Προσωπικότητες, όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Έλτον Τζον είχαν διαμαρτυρηθεί για την πρόθεση επιβολής της θανατικής ποινής στο Μπρουνέι για ομόφυλες σεξουαλικές σχέσεις και για μοιχεία.