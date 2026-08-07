Η απόφαση του σουλτάνου του Μπρουνέι να αφαιρέσει κάθε βασιλικό τίτλο από τη νύφη του έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς πρόκειται για μια κίνηση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία της μοναρχίας της χώρας. Το διάταγμα δημοσιοποιήθηκε από την κρατική τηλεόραση και τέθηκε σε ισχύ αμέσως.

Η απόφαση αφορά την πριγκίπισσα Πενγκιράν Ράαμπι’ατουλ Ανταουίγια, σύζυγο του πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ, ο οποίος βρίσκεται τέταρτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Τι ανακοίνωσε το παλάτι

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ανάκληση όλων των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων συνδέεται με ενέργειες που κρίθηκαν ασύμβατες με τη θέση της ως μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι πράξεις της «έπληξαν το καλό όνομα και έδειξαν έλλειψη σεβασμού προς την Αυτού Μεγαλειότητα, την Αυτής Μεγαλειότητα Ντούλι Ράτζα Ίστερι Πενγκιράν Άνακ Χάτζα Σαλέχα και τη βασιλική οικογένεια».

Πέρα από αυτή τη διατύπωση, το παλάτι δεν έδωσε καμία επιπλέον εξήγηση, ενώ ούτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αποσαφηνίσουν τι οδήγησε στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Από τον λαμπρό βασιλικό γάμο στην απώλεια του τίτλου

Η ίδια είχε ενταχθεί επίσημα στη βασιλική οικογένεια τον Απρίλιο του 2015, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ σε μια δεκαήμερη τελετή που συγκαταλέγεται στις πιο πολυτελείς βασιλικές διοργανώσεις παγκοσμίως.

Ο πρίγκιπας Αμπντούλ Μαλίκ

Κατά τη διάρκεια του γάμου, ο Χασανάλ Μπολκιά της απένειμε τον τίτλο Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri, που αντιστοιχεί στον τίτλο της πριγκίπισσας και βασιλικής συζύγου, εντάσσοντάς την επισήμως στη δυναστεία.

Η πριγκίπισσα Pengiran Raabi’atul Adawiyyah

Περισσότερα από δέκα χρόνια αργότερα, ο ίδιος μονάρχης ανακάλεσε τον τίτλο που της είχε απονείμει, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τους λόγους της απόφασης.

Η απόφαση εν μέσω εορτασμών και ανησυχίας για την υγεία του μονάρχη

Η εξέλιξη έρχεται ενώ το Μπρουνέι γιορτάζει τα 80ά γενέθλια του σουλτάνου, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα και για την κατάσταση της υγείας του.

Τον Ιανουάριο υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ολική αρθροπλαστική στο δεξί γόνατο. Η νέα αυτή απόφαση, που αφορά τη σύζυγο του τέταρτου στη σειρά διαδοχής, προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στις εξελίξεις που παρακολουθούνται στενά γύρω από τη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι.