Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Από τη σφοδρή σύγκρουση οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των οχημάτων, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε και όχημα οδικής βοήθειας, καθώς ένα από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο υπέστη εκτεταμένες φθορές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με το thesspost.gr, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.