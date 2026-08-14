Η Αριάνα Γκράντε έκανε πλέον επίσημη στο Instagram την επανασύνδεσή της με τον Ρίκι Άλβαρεζ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι οι δυο τους έχουν έρθει ξανά κοντά.

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η 33χρονη ποπ σταρ δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από διάφορες στιγμές της ζωής της. Ανάμεσά τους υπήρχαν και μερικά πιο διακριτικά στιγμιότυπα με τον Ρίκι Άλβαρεζ, όπως σημειώνει το People.

Ariana Grande Soft-Launches Ricky Alvarez as They Go Instagram Official amid Rekindled Romance https://t.co/bk1Qy9Rdnr — People (@people) August 12, 2026

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Αριάνα Γκράντε απαθανάτισε στον καθρέφτη τα ταιριαστά σύνολα που φορούσαν, χωρίς όμως να φαίνονται τα πρόσωπά τους. Παρ’ όλα αυτά, ο Ρίκι Άλβαρεζ (με τον οποίο η τραγουδίστρια είχε σχέση από το 2015 έως το 2016) φαίνεται να έχει το χέρι του γύρω από τον ώμο της και να της κρατά το χέρι.

Σε άλλη φωτογραφία της ίδιας ανάρτησης, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ακόμη ένα θολό στιγμιότυπο μπροστά σε καθρέφτη. Σε αυτό, ο Ρίκι Άλβαρεζ κρατά την κάμερα, ενώ η Αριάνα Γκράντε είναι στραμμένη προς το μέρος του.

Η ανάρτηση στο Instagram ήρθε σχεδόν έναν μήνα μετά την εμφάνιση του Ρίκι Άλβαρεζ σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Εκεί, εθεάθη να χορεύει την ώρα που εκείνη ερμήνευε το τραγούδι της «Imperfect for You» από το 2024.

Η επανασύνδεση μετά τον χωρισμό και η σχέση εμπιστοσύνης που διατήρησαν όλα αυτά τα χρόνια

Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε άλλη συναυλία της, η Αριάνα Γκράντε είχε κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην σύντροφό της, αλλάζοντας τους στίχους του «Thank U, Next» στο σημείο όπου γίνεται λόγος για εκείνον. Αντί για τους αρχικούς στίχους, τραγούδησε: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι. Πάντα βρίσκουμε τον δρόμο πίσω ο ένας στον άλλον».

Μετά τον χωρισμό τους το 2016, η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ διατήρησαν φιλικές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Οι δυο τους εθεάθησαν ξανά μαζί στις 26 Ιουνίου στο Όστιν του Τέξας. Το ίδιο βράδυ, εκείνος παρακολούθησε τη συναυλία της στην πόλη και βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό.

Στις 7 Ιουλίου, πηγή από το περιβάλλον της Αριάνα Γκράντε δήλωσε στο PEOPLE ότι «ο Ρίκι ήταν πάντα φίλος της και άνθρωπος της εμπιστοσύνης της», προσθέτοντας ότι η Αριάνα «τον εμπιστεύεται πραγματικά». «Έχει εξαιρετική και θετική ενέργεια, την κάνει να γελά και εκείνη απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί του», ανέφερε η ίδια πηγή.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Ιουλίου, άλλη πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ προχωρούν «πολύ αργά και προσεκτικά» όσον αφορά την επανασύνδεσή τους. «Η Αριάνα πάντα θεωρούσε τον Ρίκι φίλο της. Δεν του κρατούσε κακία μετά τον χωρισμό τους. Ο Ρίκι είναι αξιόπιστος, άνθρωπος που μπορείς να εμπιστευτείς και τη στηρίζει πολύ. Η Αριάνα αισθάνεται ότι μαζί του μπορεί να είναι πραγματικά ο εαυτός της», ανέφερε η πηγή. Και πρόσθεσε: «Δεν βιάζονται να μπουν αμέσως σε κάτι σοβαρό, όμως η Αριάνα είναι χαρούμενη που τον έχει ξανά στη ζωή της».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το PEOPLE είχε επίσης επιβεβαιώσει ότι η Αριάνα Γκράντε σκοπεύει να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της και να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο οι συναυλίες της περιοδείας «Eternal Sunshine Tour».