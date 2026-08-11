Οι μεσαίες και πιο εύπορες περιοχές της Βρετανίας θα πρέπει να υποδεχτούν περισσότερους αιτούντες άσυλο, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, καθώς περισσότεροι από 3.000 μετανάστες έφτασαν στη Βρετανία με μικρές βάρκες κατά τις πρώτες 22 ημέρες της θητείας του. Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσαν ότι 230 άτομα επέβαιναν στη λέμβο-ρεκόρ τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων έφτασαν υπό τον νέο πρωθυπουργό στο εκπληκτικό νούμερο των 3.003.

Τα τελευταία στοιχεία ανέβασαν επίσης τον συνολικό αριθμό από τότε που το Εργατικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία – ξεκινώντας από την επομένη των Γενικών Εκλογών τον Ιούλιο του 2024 – πάνω από το όριο των 80.000. Τώρα ανέρχεται σε 80.186 αφίξεις υπό τους Εργατικούς.

Συγκριτικά με τον κ. Μπέρναμ, τις πρώτες 22 ημέρες του Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργού, 2,258 μετανάστες έφτασαν στη Βρετανία με μικρές βάρκες. Ωστόσο, οι αφίξεις μεταναστών διακυμαίνονται σημαντικά ανάλογα με τον καιρό και τα μοτίβα της παλίρροιας.

Όταν πιέστηκε για το πού θα στεγαστούν οι αιτούντες άσυλο, ο πρωθυπουργός είπε ότι τα πλουσιότερα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει «να ανταποκριθούν στο ρόλο τους».

Μιλώντας στο GB News, ο κ. Μπέρναμ ρωτήθηκε για έναν καταυλισμό μεταναστών που στήνεται κοντά στο Piddington, ένα χωριό στο Oxfordshire, το οποίο οι ντόπιοι φοβούνται ότι θα κατακλύσει τον οικισμό. Απαντώντας, είπε: «Θα ακούσω αυτά που λέει ο κόσμος και θα απαντήσω στις ανησυχίες που εκφράζουν. Δεν γνωρίζω ακόμα το θέμα λεπτομερώς. Προφανώς είμαι πάντα προετοιμασμένος να ακούσω τους ανθρώπους, να συνεργαστώ μαζί τους και να αφουγκραστώ τις ανησυχίες, και θα αντιμετωπίσω αυτές τις ανησυχίες. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου μόνο οι φτωχότερες κοινότητες στη χώρα λαμβάνουν όλη τη διασπορά των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.

Πιστεύω πράγματι ότι όλα τα μέρη της χώρας πρέπει να συνεργαστούν, να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Κατανοούμε τις ανησυχίες του κόσμου και θα εξετάσω τα ζητήματα που θέτουν οι καλοί πολίτες του Piddington».

Η αλλαγή τακτικής απέναντι στα κυκλώματα διακινητών

Ο κ. Μπέρναμ υποσχέθηκε επίσης να «αλλάξει τις τακτικές μας» για την αντιμετώπιση των συμμοριών που μεταφέρουν μετανάστες μέσω της Μάγχης. Αναφερόμενος στις εικόνες της τελευταίας λέμβου, ο πρωθυπουργός δήλωσε στο GB News: «Γνωρίζω ότι ο κόσμος θα ανησύχησε βλέποντας αυτή την εικόνα χθες.



Δείχνει ότι οι συμμορίες αλλάζουν τις τακτικές τους, αλλά το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς – θα αλλάξουμε τώρα τις τακτικές μας και θα είμαστε αμείλικτοι στην καταδίωξή τους. Το είπα αυτό όταν επισκέφθηκα το Ντόβερ πριν από λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα και το εννοούσα. Και ήμουν εκεί για να αλλάξω την κουβέντα».

Νωρίτερα, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Κρις Φίλιπ είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς του κ. Μπέρναμ ότι διαθέτει ένα αποτελεσματικό σχέδιο για τη αποτροπή των μικρών σκαφών.



Είπε: «Έχουμε τώρα μια πλήρη κρίση συνόρων Μπέρναμ. Ανεξέλεγκτοι παράνομοι μετανάστες – κυρίως νεαροί άνδρες – κατακλύζουν τη Μάγχη κάθε μέρα που υπάρχει ήρεμη θάλασσα.



Πολλοί από αυτούς τους παράνομους μετανάστες συνεχίζουν διαπράττοντας σοβαρά ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών και των βιασμών, και κοστίζουν στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια. Ο ισχυρισμός του Andy Burnham ότι έχει ένα λειτουργικό σχέδιο βρίσκεται σε συντρίμμια».

Ο βουλευτής των Συντηρητικών πρόσθεσε: «Ο Μπέρναμ πρέπει επειγόντως να αναλάβει τον έλεγχο υιοθετώντας το σχέδιο των Συντηρητικών για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών εντός μιας εβδομάδας. Αλλά είναι πολύ αδύναμος για να το κάνει αυτό».

Η δραματική διάσωση και οι αντιδράσεις για τη στάση της Γαλλίας

Ο αριθμός ρεκόρ της λέμβου της Δευτέρας – που μετέφερε περισσότερα άτομα από τη χωρητικότητα ενός επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737 – έφτασε λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι το «σχέδιο της κυβέρνησης λειτουργεί».



Η λέμβος μετέφερε αρχικά περισσότερους από 260 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, όταν σχεδόν βυθίστηκε, όπως αποκαλύφθηκε, πριν φτάσει στη Βρετανία με 230 επιβαίνοντες.

Όταν το υπερφορτωμένο σκάφος – το οποίο σχεδιάστηκε για μέγιστο αριθμό 40 ατόμων – χτυπήθηκε από τα ταραγμένα κύματα, τουλάχιστον 30 άνθρωποι εκσφενδονίστηκαν στην Αγγλική Μάγχη.



Ένας εκπρόσωπος της εθελοντικής οργάνωσης θαλάσσιας διάσωσης SNSM – το γαλλικό αντίστοιχο του RNLI – δήλωσε ότι όλοι είχαν κρυφτεί σε αμμόλοφους αφού πλήρωσαν διακινητές για το πέρασμα.

Είπε: «Ένα πραγματικό κύμα ανθρώπων έσπευσε στη συνέχεια στο φουσκωτό σκάφος περίπου 15 μέτρων. Λόγω υπερφόρτωσης, πολλά άτομα εκσφενδονίστηκαν από το σκάφος – περίπου τριάντα κατέληξαν στο νερό καθώς το σκάφος συνέχιζε την πορεία του».

Οι προσπάθειες των Εργατικών να αντιμετωπίσουν την κρίση στη Μάγχη χαρακτηρίστηκαν «τραγελαφικές» μετά τη χθεσινή άφιξη ρεκόρ – η οποία έρχεται μόλις δύο εβδομάδες αφότου ο κ. Μπέρναμ επέμεινε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης αποδίδει.



Έχοντας μήκος 15 μέτρα από την πλώρη έως την πρύμνη, το φουσκωτό ήταν 2,1 μέτρα μεγαλύτερο από τα σκάφη που σημείωσαν προηγούμενα ρεκόρ τον περασμένο μήνα, και περισσότερο από 3 μέτρα μεγαλύτερο από ένα τυπικό διώροφο λεωφορείο. Οι διακινητές ανθρώπων πιστεύεται ότι χρεώνουν περίπου 2.000 λίρες το άτομο για παράνομη διέλευση στη Βρετανία, πράγμα που σημαίνει ότι το φουσκωτό θα μπορούσε να είχε αποφέρει στους εγκληματίες το εκπληκτικό κέρδος των 450.000 λίρες.



Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Κρις Φίλιπ δήλωσε: «Οι αδύναμες προσπάθειες των Εργατικών να διορθώσουν την κρίση στη Μάγχη έχουν μετατρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο σε απόλυτο γέλωτα. Η Shabana Mahmood προεδρεύει μιας πλήρους και απόλυτης φάρσας. Παραδίδει 660 εκατομμύρια λίρες από τα χρήματά μας στους Γάλλους, οι οποίοι στέκονται παθητικά στις παραλίες ενώ εκατοντάδες μετανάστες επιβιβάζονται σε τεράστια φουσκωτά».



Άσκησε επίσης κριτική στην αδυναμία της χωροφυλακής να σταματήσει ένα τέτοιο μεγαθήριο, προσθέτοντας: «Ο εκτός πραγματικότητας Μπέρναμ ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς υπάρχει. Αν ήταν σοβαρός, θα υιοθετούσε το σχέδιο των Συντηρητικών για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών εντός μιας εβδομάδας από την άφιξή τους. Τότε οι διελεύσεις θα σταματούσαν άμεσα».

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι 15.472 μετανάστες με μικρές βάρκες έχουν φτάσει φέτος, σύμφωνα με την Daily Mail.