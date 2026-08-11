Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε αγωνιζόμενος με αριθμητικό μειονέκτημα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στην παράταση. Οι «ερυθρόλευκοι», πάντως, θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στη League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Ολλανδία, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στο Mega, σχολιάζοντας την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Κώστας Φορτούνης και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη συνέχεια του αγώνα. Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League, ενώ μίλησε και για τις τελευταίες κινήσεις που αναμένεται να καθορίσουν την οριστική μορφή του ρόστερ.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν επιβάλλαμε τον ρυθμό μας. Βάλαμε το γκολ και νομίζαμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι το τέλος.

Στη συνέχεια δεχθήκαμε το γκολ του αντιπάλου, μετά την αποβολή του Φορτούνη δυσκολευτήκαμε πολύ, έπρεπε να αμυνθούμε όμως δεν αντέξαμε στο τέλος.

Ξέραμε από πριν πώς έχει η κατάσταση, δεν θα τρελαθούμε, γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε την League Phase του Europa League, θα περιμένουμε την κλήρωση και περιμένουμε.

Ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο, που η προετοιμασία δεν βοηθάει κανένα, παίκτες που έκαναν προετοιμασία φεύγουν και έρχονται άλλοι που δεν έκαναν προετοιμασία, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα.

Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες μας, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε στην διάθεσή μας. Κάναμε την προσπάθειά μας, δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι μας».