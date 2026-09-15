Σε νέο προκλητικό κρεσέντο για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, επικαλούμενος τη δύναμη της Τουρκίας «στο τραπέζι και στο πεδίο».

Χωρίς να κατονομάσει ρητά την Ελλάδα, ο εκπρόσωπος του AKP αναφέρθηκε στις «εικόνες που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα», έκανε λόγο για «προκλητικές προσεγγίσεις» στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και κάλεσε «όλους» να επιδείξουν σύνεση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η έμφαση που δίνει η Άγκυρα στη διπλωματία δεν πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία και δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να στείλει μήνυμα στην Τουρκία μέσω «επίδειξης ισχύος».

«Η διπλωματία μας δεν είναι αδυναμία»

«Μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να επιθυμεί κανείς είναι η εμφάνιση ορισμένων προκλητικών προσεγγίσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Τσελίκ.

«Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους να ενεργήσουν με σύνεση σχετικά με τις εικόνες που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του AKP συνέχισε σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η τουρκική προσήλωση στη διπλωματία δεν πρέπει να θεωρείται ένδειξη αδυναμίας.

«Η έμφαση που δίνουμε στη διπλωματία και στην επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως αδυναμία», ανέφερε.

«Αντιθέτως, έχοντας επίγνωση της δύναμής μας τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο, τονίζουμε αυτή την ευαισθησία, ώστε στη δύσκολη περίοδο που διανύει ο κόσμος να μην προστεθούν νέα προβλήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην προκύψουν περιττά κόστη για κανέναν», δήλωσε.

«Δεν θα δεχθούμε κανένα μήνυμα»

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι κανείς δεν μπορεί να απευθύνει μήνυμα προς την Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύος.

«Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να δοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύος ή κάποιων προκλητικών προσεγγίσεων», είπε.

«Όποιος επιχειρήσει να μας επιδώσει ένα μήνυμα με αυτόν τον τρόπο, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να το παραλάβουμε και δεν πρόκειται να το αποδεχθούμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του AKP, υπάρχει η απαιτούμενη διπλωματική ικανότητα για την επίλυση των διαφορών.

«Όλοι διαθέτουν τη διπλωματική ικανότητα για να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα. Η σημασία που αποδίδει η Τουρκία στη διπλωματία, στις διαπραγματεύσεις, στην επίλυση των διεθνών προβλημάτων μέσω μιας τάξης βασισμένης σε κανόνες και στη λειτουργία ενός διεθνούς συστήματος που βασίζεται σε κανόνες αποτελεί ευκαιρία για όλους», δήλωσε.

«Αυτό δεν αποτελεί αδυναμία. Αντιθέτως, γνωρίζοντας τη δύναμή μας τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο, δηλώνουμε ότι όλα τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται μακριά από προκλητικές προσεγγίσεις και με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο», συμπλήρωσε.

Τσελίκ: «Να μη γίνεται το Αιγαίο μέρος της εσωτερικής πολιτικής»

Ο εκπρόσωπος του AKP ζήτησε να μη χρησιμοποιούνται οι διαφορές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο για σκοπούς εσωτερικής πολιτικής.

«Κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί μια στάση που μετατρέπει τα προβλήματα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα σε διάφορες περιοχές σε μέρος της εσωτερικής πολιτικής», ανέφερε.

«Τότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Αυτός ο φαύλος κύκλος φέρνει δυστυχώς τη διεθνή τάξη, την οποία χαρακτηρίζουμε βασισμένη σε κανόνες, αντιμέτωπη με ακόμη περισσότερες τοξικές δομές», πρόσθεσε.

Επίθεση στην απόφαση των ΗΠΑ για την Κυπριακή Δημοκρατία

Ο Τσελίκ επιτέθηκε και στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσουν για ακόμη ένα έτος την αναστολή των περιορισμών εξαγωγής αμυντικού υλικού προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Χρησιμοποιώντας την πάγια τουρκική ονομασία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο εκπρόσωπος του AKP χαρακτήρισε λανθασμένη την αμερικανική απόφαση.

«Έφθασε η είδηση ότι η απόφαση των ΗΠΑ για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου ανανεώθηκε για ακόμη ένα έτος», δήλωσε.

«Το είχαμε πει και όταν ελήφθη για πρώτη φορά αυτή η απόφαση. Το εμπάργκο όπλων αποτελούσε στην πραγματικότητα ένα προστατευτικό μέτρο, ώστε κανείς στο νησί να μην κλιμακώνει την κρίση, να μη διαταράσσονται οι ισορροπίες και οι διαπραγματεύσεις να μη μεταφέρονται σε διαφορετικά πεδία», υποστήριξε.

«Η άρση από τις ΗΠΑ του εμπάργκο όπλων προς την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου και η ανακοίνωση ότι αυτή παρατείνεται για ακόμη ένα έτος δεν αποτέλεσε σωστή απόφαση», πρόσθεσε.

Κατά τον Τσελίκ, πρόκειται για προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Στήριξη της Άγκυρας στο ψευδοκράτος

Ο εκπρόσωπος του AKP επανέλαβε την τουρκική στήριξη στο παράνομο καθεστώς του κατεχόμενου βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η αποφασιστική μας στάση σχετικά με την κυριαρχία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και τις αρχές της τουρκοκυπριακής υπόθεσης θα συνεχίσει από εδώ και πέρα ακόμη πιο ενισχυμένη», δήλωσε.

«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, η Τουρκία θα συνεχίσει πάντα τον αγώνα της για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού, της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και της τουρκοκυπριακής υπόθεσης», πρόσθεσε.

Ο Τσελίκ συμπλήρωσε ότι σε αυτά περιλαμβάνεται και η ασφάλεια του ψευδοκράτους.

Καταδίκη των επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ο εκπρόσωπος του AKP δήλωσε ότι η κατάσταση εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο διεθνές πρόβλημα.

Υποστήριξε ότι, μετά τη Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και ειρήνη, ενώ πλέον έχουν εμφανιστεί μεγαλύτερα προβλήματα γύρω από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ο Τσελίκ καταδίκασε τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από ιρακινό έδαφος κατά της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Τουρκίας προς το Ριάντ.

«Δεν θεωρούμε σωστές τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το ιρακινό έδαφος κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Τις απορρίπτουμε και τις καταδικάζουμε», δήλωσε.

Χαρακτήρισε επίσης σημαντική την πρωτοβουλία της ιρακινής κυβέρνησης να καταδικάσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να κινηθεί για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

«Κανείς εκτός του κράτους δεν πρέπει να διαθέτει όπλα»

Για τον στόχο της «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία», ο Τσελίκ υποστήριξε ότι όλες οι ένοπλες οργανώσεις και οι δυνάμεις που δρουν εκτός του κράτους πρέπει να υπαχθούν στην κρατική εξουσία.

Επικαλέστηκε σχετική δήλωση του πρωθυπουργού του Ιράκ, σύμφωνα με την οποία κανείς εκτός των κρατικών δομών δεν πρέπει να διαθέτει όπλα.

Ο Τσελίκ τάχθηκε υπέρ της αρχής του ενιαίου στρατού, της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και της ενίσχυσης των κρατικών θεσμών.

«Δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση αδύναμα κράτη στις γειτονικές χώρες. Θέλουμε γείτονες των οποίων η εδαφική ακεραιότητα προστατεύεται, η κρατική κυριαρχία έχει εδραιωθεί, οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή του ενιαίου στρατού και οι πολιτικοί θεσμοί είναι ισχυροί», δήλωσε.

Δεν υπάρχει πρόωρη εκλογή στην ατζέντα

Ο Ομέρ Τσελίκ ρωτήθηκε και για το αν οι πρόσφατες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με την προετοιμασία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αποτελούν ένδειξη πρόωρης εκλογής.

Ο εκπρόσωπος του AKP απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο.

«Για όσους γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο πρόεδρός μας, είναι ξεκάθαρο ότι όταν δηλώνει πως προετοιμαζόμαστε για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αυτό δεν έχει καμία σχέση με πρόωρη εκλογή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Τσελίκ, ο Ερντογάν ζητά διαρκώς από τα κομματικά στελέχη να προετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση, ακόμη και αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας εκλογής.

«Αυτό δεν αποτελεί μήνυμα πρόωρης εκλογής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκλογή στην ατζέντα της Τουρκίας», ξεκαθάρισε.

Το αίτημα του AKP για νέο Σύνταγμα

Ο Τσελίκ αναφέρθηκε επίσης στην επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 12ης Σεπτεμβρίου 1980, χαρακτηρίζοντας τα πραξικοπήματα πολιτικά και ηθικά παράνομα.

Όπως δήλωσε, μία από τις μεγαλύτερες ζημιές που άφησε το πραξικόπημα στην Τουρκία είναι το Σύνταγμα.

«Η πολιτική εξακολουθεί να έχει μπροστά της το καθήκον της δημιουργίας ενός νέου Συντάγματος. Αυτό αποτελεί χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην ανανέωση επιμέρους άρθρων, αλλά αφορά τη σύνταξη ενός Συντάγματος με άμεσο υποκείμενο το έθνος και χωρίς τη σκιά των πραξικοπημάτων.

Οι δηλώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο εκπρόσωπος του AKP αναφέρθηκε, τέλος, στις συζητήσεις για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη.

Υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα διατυπώνονται προειδοποιήσεις για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που οργανώνονται μεταξύ τους, δημιουργούν άλλους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης και αναπτύσσουν δραστηριότητες ανεξάρτητα από τους ανθρώπους που τα ελέγχουν.

Ο Τσελίκ ανέφερε ως πιθανούς κινδύνους την παραγωγή βιολογικών όπλων, τις επιχειρήσεις πληροφοριών και την απώλεια ανθρώπινου ελέγχου.

«Η Τουρκία δεν θα μείνει έξω από αυτή την κούρσα τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα επιδιώξει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση αρχών και κανόνων, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μη χρησιμοποιείται κατά τρόπο που απειλεί την ανθρωπότητα.