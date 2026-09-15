Πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι δηλώσεις του βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της Χαριλάου Τρικούπη.

Μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, ο κ. Πάνας χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ ως ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, διερωτώμενος γιατί να τίθενται εμπόδια χωρίς ουσιαστική πολιτική βάση. Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση του Δημήτρη Καιρίδη, αναφέρθηκε στις ιστορικές πολιτικές καταβολές που συνδέουν τους δύο χώρους.



Ο Απόστολος Πάνας, μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, τόνισε: «Εγώ βλέπω ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ».

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση του Δημήτρη Καιρίδη για το αν είναι γνωστή η θέση του στα υπόλοιπα μέλη του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Χαλκιδικής μίλησε για «πολιτικές ιστορικές καταβολές που υπάρχουν σε ένα κόμμα».



Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

«Προσωπική άποψη του Απόστολου Πάνα»

Την ίδια ώρα, κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη απαντούν και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για «προσωπική άποψη του Απόστολου Πάνα και ότι δεν απηχεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ».

Η κυβερνητική πλευρά αξιοποίησε την τοποθέτηση για να ασκήσει πίεση στην αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της.

Αιχμηρή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα ”δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».