Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (16/9) τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε και στον Ερνέστο Βαλβέρδε στη συνέντευξη Τύπου, όπως και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο νίκη κόντρα στους Πολωνούς στο πρώτο τους ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Αλγκουαθίλ στον πάγκο και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός προπονητής είπε τα εξής…

Για τον Έσε και για την 11άδα: «Για την 11άδα έχω καταλήξει λίγο ή πολύ. Μένει άλλη μία προπόνηση, όχι για να μην σας πω για τον Σαντιάγκο. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλέψω μαζί με την ομάδα. Να δοκιμάσουμε ιδέες για να βοηθήσουμε την ομάδα. Ανεξάρτητα από το τι έγινε στο προηγούμενο ματς που χάσαμε, πάντα θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα».

Για το αν υπάρχει μυστική συνταγή: «Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν ή το Conference. Αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε αύριο. Οι απαιτήσεις του κόσμου, της ομάδας και των παικτών αλλά και οι δικές μου είναι πολύ μεγάλες. Δεν μας εξυπηρετεί να λέμε για τελικό αλλά το να νικήσουμε αύριο».

Για το αν μίλησε με Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ πριν αναλάβει τον Ολυμπιακό: «Έχω απεριόριστη επαφή και με τον Ερνέστο και με τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν μίλησα αφότου υπέγραψα γιατί δεν μου φαίνετα σωστό. Ο Ερνέστο μου έχει πει το πόσο ωραίο είναι να νικάς εδώ. Αυτό που εύχομαι είναι όταν θα φύγω μετά από χρόνια να έχω την ίδια αγάπη και εκτίμηση που υπάρχει για εκείνους».

Για τη Γιαγκελόνια: «Έχω πολύ καλή εικόνα για τη Γιαγκελόνια. Πιέζει από τους εξτρέμ. Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο. Θέλουμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά. Όταν να έχουμε τις ευκαιρίες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση».

Για το πώς νιώθει που ανέλαβε μια ομάδα ενώ έχει αρχίσει η σεζόν: «Είναι πολύ απλή η απάντηση. Ήρθα στον Ολυμπιακό».