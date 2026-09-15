Μόλις δύο ημέρες πρόλαβαν να περάσουν στο νέο τους σχολείο ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ, πριν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφασίσουν να τα απομακρύνουν, έπειτα από προειδοποίηση της ομάδας ασφαλείας της οικογένειας.

Τα δύο παιδιά είχαν γνωρίσει τους νέους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους την περασμένη εβδομάδα, όμως η επιστροφή τους στο σχολείο συνοδεύτηκε από ένα απρόβλεπτο πρόβλημα: η καθημερινή μετακίνηση από και προς το σχολείο αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη για την ιδιωτική ομάδα ασφαλείας της οικογένειας απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, η αυξημένη κίνηση στους δρόμους της περιοχής, σε συνδυασμό με την απόσταση ανάμεσα στο σχολείο και το σημείο όπου διαμένουν οι Σάσεξ, δημιούργησε σημαντικές επιχειρησιακές δυσκολίες για τους σωματοφύλακες.

Η κίνηση αποκάλυψε το πρόβλημα

Οι άνδρες ασφαλείας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους στη διαδρομή που θα ακολουθούσαν τα παιδιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, οι έλεγχοι έγιναν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, όταν οι δρόμοι είναι σαφώς λιγότερο επιβαρυμένοι.

Όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά και αυξήθηκε σημαντικά η κίνηση κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, η πραγματική εικόνα ήταν διαφορετική.

Μάλιστα, κατά την πρώτη ημέρα, η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ από το νέο τους σπίτι προς το σχολείο φέρεται να αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αυτοκινητοπομπή αναγκάστηκε να χωριστεί μέσα στην κίνηση, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην ομάδα ασφαλείας, καθώς τα παιδιά παρέμεναν εκτεθειμένα μέσα σε ακινητοποιημένα οχήματα.

«Είχαν βιαστεί»

Η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να αλλάξουν σχολείο στα παιδιά τους σχεδόν αμέσως προκάλεσε σχόλια στη Βρετανία.

Ο πρώην Αρχιεπιθεωρητής της Σκότλαντ Γιαρντ, Νταλ Μπαμπού, χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη ότι το ζευγάρι ενδεχομένως βιάστηκε να οργανώσει τη μετακόμιση και τη νέα καθημερινότητα των παιδιών.

«Είναι αδιανόητο ότι δεν το είχαν σκεφτεί νωρίτερα. Ο πρίγκιπας Χάρι δεν φρόντισε να οργανώσει τα πράγματα εγκαίρως», δήλωσε στη Daily Mail.

Τα παιδιά είχαν αγαπήσει το σχολείο

Παρά την απόφαση να απομακρύνουν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, οι Σάσεξ θέλησαν να ξεκαθαρίσουν ότι η αλλαγή δεν είχε σχέση με το ίδιο το σχολείο.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων προστασίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της οικογένειας προς τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου για τη φροντίδα και την αφοσίωση που έδειξαν στα παιδιά.

Σύμφωνα με φίλο του ζευγαριού, μάλιστα, τόσο ο Χάρι και η Μέγκαν όσο και τα παιδιά είχαν ιδιαίτερα θετική άποψη για το σχολείο. «Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί λάτρευαν το σχολείο, τα παιδιά και τους γονείς τους. Ήταν ιδανικό γι’ αυτούς από κάθε άποψη και τα παιδιά απολάμβαναν πραγματικά τον χρόνο τους εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, το ζευγάρι προσπάθησε να βρει λύση ώστε τα παιδιά να παραμείνουν στο συγκεκριμένο σχολείο, όμως τελικά η ασφάλεια της μετακίνησής τους αποδείχθηκε καθοριστική. «Ήθελαν πραγματικά να βρουν έναν τρόπο ώστε να λειτουργήσει, όμως έπρεπε να πάρουν μια δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι η ομάδα ασφαλείας δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι η μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο θα γινόταν με επαρκή επιχειρησιακή ασφάλεια», σημείωσε.

Έτσι, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ αναμένεται να συνεχίσουν τη σχολική τους χρονιά σε διαφορετικό σχολικό περιβάλλον, μόλις δύο ημέρες μετά την πρώτη τους γνωριμία με τους συμμαθητές τους.