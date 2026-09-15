Μία φωτογραφία και βίντεο ντοκουμέντο από τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως και αποτυπώνουν τον 54χρονο τραγουδιστή ξαπλωμένο στην καρέκλα όπου υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, λίγη ώρα πριν καταρρεύσει.

Στο υλικό που παρουσιάστηκε από το «Live News» φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδεδεμένος με το μηχάνημα, με κλειστά μάτια και το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά. Είναι σκεπασμένος με μία λαδί κουβέρτα, ενώ το δεξί του πόδι κρέμεται από την καρέκλα στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η εικόνα καταγράφηκε στις 14:45, περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της διαδικασίας, και αποτελεί ένα από τα στοιχεία που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς διερευνώνται λεπτό προς λεπτό οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή.

Ταυτόχρονα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και τις κινήσεις προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο τις κρίσιμες ώρες.

Από την άφιξη στο ιατρείο μέχρι την έναρξη της πλασμαφαίρεσης

Η άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έχει καταγραφεί στις 13:55. Το ταξί με το οποίο έφτασε σταματά στην οδό Καρνεάδου και ο τραγουδιστής κατευθύνεται προς το ιατρείο.

Σύμφωνα με το χρονολόγιο που παρουσιάστηκε, στις 14:14 ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται ήδη ξαπλωμένος στην ειδική καρέκλα και ξεκινά η διαδικασία.

Τα πρώτα λεπτά κυλούν χωρίς να καταγράφεται κάτι που να προμηνύει την εξέλιξη που θα ακολουθήσει.

Ωστόσο, στις 14:25 το μηχάνημα χτυπά για πρώτη φορά συναγερμό. Ο συναγερμός επαναλαμβάνεται ένα λεπτό αργότερα, στις 14:26.

Σύμφωνα με την ανάλυση του «Live News», στην οθόνη εμφανίζεται ένδειξη ότι η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο.

Οι ενδείξεις του μηχανήματος συνεχίζουν να καταγράφονται, ενώ στις 14:28 η πίεση εμφανίζεται να έχει αυξηθεί.

Στις 14:37 ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής αίματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης

Εννέα λεπτά αργότερα, στις 14:45, καταγράφεται ένα από τα πιο κρίσιμα στιγμιότυπα.

Η γιατρός που βρίσκεται στον χώρο τραβά δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο τον Γιώργο Μαζωνάκη ενώ εκείνος βρίσκεται ξαπλωμένος στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης.

Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής φαίνεται συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια, με το αίμα να αντλείται από τη δεξιά φλέβα. Έχει τα μάτια του κλειστά και το κεφάλι του γυρισμένο προς τα δεξιά.

Το υλικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο τραβήχτηκαν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες και το βίντεο και αν στη συνέχεια στάλθηκαν σε κάποιο πρόσωπο.

Το περιεχόμενο και οι επικοινωνίες του κινητού τηλεφώνου αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Το τηλεφώνημα στις 14:43 και η άφιξη του γιατρού

Δύο λεπτά πριν από τη λήψη της φωτογραφίας, στις 14:43, καταγράφεται τηλεφώνημα που δέχεται ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εστιατόριο σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο.

Μετά το τηλεφώνημα, αποχωρεί και κατευθύνεται προς την οδό Καρνεάδου.

Το ακριβές περιεχόμενο της επικοινωνίας και ο λόγος για τον οποίο ο γιατρός έσπευσε στο ιατρείο αποτελούν επίσης αντικείμενο της έρευνας.

Στις 15:22 σταματά το μηχάνημα

Περίπου 40 λεπτά μετά τη φωτογραφία, στις 15:22, το μηχάνημα σταματά για πρώτη φορά.

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το υλικό που παρουσιάστηκε, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη καταρρεύσει και ξεκινά προσπάθεια ανάνηψης.

Ακολουθούν ΚΑΡΠΑ και χορήγηση αδρεναλίνης, ενώ το μηχάνημα εξακολουθεί να καταγράφει στοιχεία.

Στις 15:23 καταγράφεται νέος συναγερμός, ενώ στις 15:45 ακολουθούν ακόμη δύο. Ένα λεπτό αργότερα, στις 15:46, καταγράφεται νέα έναρξη ανταλλαγής αίματος και αμέσως μετά νέα παύση.

Τα δεδομένα αυτά εξετάζονται πλέον από τους ειδικούς και τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή σε κάθε χρονικό σημείο.

Στις 16:21 καλείται το ΕΚΑΒ

Έχει πλέον περάσει περίπου μία ώρα από την πρώτη παύση του μηχανήματος όταν, στις 16:21, καλείται το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο φτάνει στο ιατρείο στις 16:25. Οι διασώστες βρίσκουν τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του και συνεχίζουν την προσπάθεια ανάνηψης.

Στις 16:28 το μηχάνημα σταματά οριστικά.

Ο τραγουδιστής μεταφέρεται στο Νοσοκομείο «Ελπίς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή.

Στις 17:40 ανακοινώνεται ο θάνατός του.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας η φωτογραφία και το κινητό

Η φωτογραφία και το βίντεο που τραβήχτηκαν στις 14:45 αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και, κυρίως, να συνδέσουν τα δεδομένα του μηχανήματος με τις ιατρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κινητό της γιατρού, καθώς από την ανάλυσή του αναμένεται να προκύψει αν οι φωτογραφίες ή το βίντεο στάλθηκαν σε κάποιο άλλο πρόσωπο και ποια ήταν η επικοινωνία που προηγήθηκε και ακολούθησε της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζονται οι κινήσεις που έγιναν στον χώρο μετά το περιστατικό, καθώς και τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου.

Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό το τελευταίο δίωρο της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη και να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου στην Καρνεάδου.