Νέα σύγκρουση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε η απόφαση των δικαστών να απορρίψουν την προσφυγή της κυβέρνησής του για την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων στην επιστολική ψήφο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε μάλιστα εναντίον δικαστών που είχε ο ίδιος διορίσει στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, κατηγορώντας τους ότι υπέκυψαν σε πολιτικές πιέσεις.

Σε ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά», με αποτέλεσμα – όπως ανέφερε – να εκδίδει αποφάσεις που «πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω».

«Ορισμένοι δικαστές παγώνουν μπροστά σε αυτούς τους διαταραγμένους και διεφθαρμένους Δημοκρατικούς και είναι εντελώς ανίκανοι να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την απόφαση «φρικτή» και «βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους και την Αμερική», ενώ πρόσθεσε ότι οι δικαστές που ψήφισαν υπέρ της απόφασης δεν είναι πλέον οι ίδιοι άνθρωποι που είχε επιλέξει για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι από τους οποίους πήρα συνέντευξη για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, είναι απλώς μια σκιά του αρχικού εαυτού τους», ανέφερε.

Η απόφαση για την επιστολική ψήφο

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ελήφθη με ψήφους επτά υπέρ έναντι δύο κατά και αφορούσε την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που ζητούσε να εφαρμοστούν νέοι, αυστηρότεροι κανόνες για την επιστολική ψήφο ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση υποστήριζε ότι οι νέοι κανονισμοί της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USPS) ήταν απαραίτητοι, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι η άμεση εφαρμογή τους θα δημιουργούσε προβλήματα στην εκλογική διαδικασία.

Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ, τάχθηκε με την πλειοψηφία. Αν και σημείωσε ότι το σχέδιο ενδέχεται να είναι σύννομο, υποστήριξε ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων τόσο κοντά στις εκλογές θα μπορούσε να είναι «αυθαίρετη», καθώς οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν θα είχαν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν.

Ρήγμα με τους δικούς του διορισμούς

Η δημόσια επίθεση του Τραμπ έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η συντηρητική πλειοψηφία του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από δικούς του διορισμούς κατά την πρώτη του θητεία.

Ωστόσο, οι δικαστές δεν υποχρεούνται να ακολουθούν τις πολιτικές θέσεις εκείνων που τους επέλεξαν, καθώς το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.

Η νέα αντιπαράθεση αναμένεται να εντείνει τη συζήτηση στις ΗΠΑ για τον ρόλο του Ανώτατου Δικαστηρίου, ειδικά ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο.