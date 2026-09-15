Νέα δικαστική ήττα υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να αλλάξει τους κανόνες της επιστολικής ψήφου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν επέτρεψε την άμεση εφαρμογή των μέτρων που προωθούσε η κυβέρνησή του.

Οι δικαστές διατήρησαν σε ισχύ την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου που είχε αναστείλει προσωρινά τους νέους κανόνες για τα ψηφοδέλτια που αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέσω της αμερικανικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (USPS).

Η εξέλιξη, πάντως, δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κριθεί οριστικά. Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο συντάχθηκε με την απόφαση της Δευτέρας, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταχθεί υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ όταν εξεταστεί η ουσία της υπόθεσης.

Τι προέβλεπε το σχέδιο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπογράψει τον Μάρτιο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητούσε από την USPS να προχωρήσει σε αλλαγές στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Μεταξύ άλλων, προβλεπόταν η δημιουργία φακέλων με γραμμωτούς κώδικες και η διακίνηση επιστολικών ή απόντων ψηφοδελτίων μόνο για πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε ειδικούς καταλόγους πολιτών κάθε Πολιτείας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η επιστολική ψήφος δημιουργεί περιθώρια εκλογικής νοθείας και επιτρέπει σε μη πολίτες να ψηφίζουν. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περί εκτεταμένης νοθείας δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Εναντίον του προεδρικού διατάγματος προσέφυγαν 23 Πολιτείες και η Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρεμβαίνει στην εξουσία που παρέχει το Σύνταγμα στις Πολιτείες για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Κάβανο: Θα ήταν «αυθαίρετη» η εφαρμογή των κανόνων το 2026

Στο σκεπτικό του, ο Κάβανο ανέφερε ότι υπάρχει «τουλάχιστον μια εύλογη πιθανότητα ο τελικός κανόνας να εμπίπτει στη νομοθετικά προβλεπόμενη αρμοδιότητα της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας».

Έκρινε, ωστόσο, ότι «η εφαρμογή του κανόνα στις εκλογές του 2026 θα ήταν αυθαίρετη και παράλογη», καθώς οι αλλαγές θα τίθεντο σε ισχύ πολύ κοντά στην εκλογική αναμέτρηση.

Διαφορετική θέση πήραν οι δικαστές Σάμιουελ Αλίτο και Κλάρενς Τόμας, οι οποίοι μειοψήφησαν. Χαρακτήρισαν τη δικαστική προσφυγή εναντίον του σχεδίου Τραμπ ως μια «απεγνωσμένη προσπάθεια της τελευταίας στιγμής», εκτιμώντας ότι τελικά δύσκολα θα ευδοκιμήσει.

«Η Ταχυδρομική Υπηρεσία διαθέτει ευρεία εξουσία να ρυθμίζει την αλληλογραφία», ανέφεραν.

Οι δικαστικές αποφάσεις που προηγήθηκαν

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η ομοσπονδιακή δικαστής Ίντιρα Ταλουάνι, με έδρα τη Βοστώνη, είχε εκδώσει προσωρινή διαταγή που εμπόδιζε την εφαρμογή των μέτρων. Έκρινε ότι η αλλαγή των διαδικασιών τόσο κοντά στις εκλογές του Νοεμβρίου θα μπορούσε να στερήσει από ψηφοφόρους τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακό εφετείο αρνήθηκε να «παγώσει» την απόφαση της Ταλουάνι, ενώ την Κυριακή ακόμη ένας ομοσπονδιακός δικαστής, ο Καρλ Νίκολς, τάχθηκε κατά του προεδρικού διατάγματος.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι νέοι κανόνες είναι συνταγματικοί. Σε δικαστικά έγγραφα υποστήριξε ότι οι Πολιτείες δεν μπορούν να επιλέγουν το ομοσπονδιακό ταχυδρομικό σύστημα για τη διεξαγωγή των εκλογών τους και ταυτόχρονα να απαιτούν η εκλογική αλληλογραφία να εξαιρείται από τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες που έχει παραχωρήσει το Κογκρέσο στην USPS.

Είχε προηγηθεί ακόμη μία ήττα για τον Τραμπ

Ορισμένες Πολιτείες έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλουν επιστολικά ψηφοδέλτια ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, από τις οποίες θα κριθεί ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την επιστολική ψήφο. Τον Ιούνιο, οι δικαστές έκριναν ότι οι Πολιτείες μπορούν να προσμετρούν ψηφοδέλτια τα οποία έχουν ταχυδρομηθεί έως την ημέρα των εκλογών, ακόμη και εάν φτάσουν μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Η επιστολική ψήφος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη διακομματική Επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ, περίπου το 30% των ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές του 2024 επέλεξε να ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου.