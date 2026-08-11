Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου στο κέντρο της Τουλούζης στη Γαλλία, όταν άνδρας οπλισμένος με μαχαίρια επιτέθηκε σε περίπολο της δημοτικής αστυνομίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 18:00 στη Rue d’Austerlitz, κοντά στην πλατεία Wilson, όταν τρεις δημοτικοί αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία αντιλήφθηκαν έναν άνδρα σε κατάσταση έντονης διέγερσης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άνδρας πλησίασε το περιπολικό και επιχείρησε να πλήξει έναν από τους αστυνομικούς με μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί βγήκαν από το όχημα και προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενη επίθεση και σε άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν στον δρόμο.

Η σύλληψη αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να του αφαιρέσουν το πρώτο μαχαίρι, διαπίστωσαν ότι είχε πάνω του ακόμη δύο, σύμφωνα με τη La Dépêche.

🚨🇫🇷 A man armed with three knives attacked police on a busy street in central Toulouse



-2 municipal police officers were wounded with a bladed weapon late Monday afternoon on rue d'Austerlitz in the Wilson district, in the heart of Toulouse



-Mayor Jean Luc Moudenc confirmed… pic.twitter.com/KTLEpwLEz6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 10, 2026

Το μαχαίρι πέρασε δίπλα από την καρωτίδα

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο από τους τρεις αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα.

Ένας από τους αστυνομικούς δέχθηκε χτύπημα στον λαιμό, πολύ κοντά στην καρωτίδα, ενώ το μαχαίρι του δράστη έσκισε το αλεξίσφαιρο γιλέκο της συναδέλφου του στο ύψος των πλευρών. Παρά τη βιαιότητα της επίθεσης, τα τραύματά τους χαρακτηρίστηκαν ελαφρά και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Rangueil.

«Περάσαμε δύο δάχτυλα από το χειρότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος για θέματα ασφάλειας αντιδήμαρχος της Τουλούζης, Εμιλιόν Εσνό, περιγράφοντας την επικινδυνότητα του περιστατικού.

Φέρεται να φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο και μαρτυρίες που εξετάζουν οι αρχές, ο δράστης φέρεται να φώναξε επανειλημμένα «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι γαλλικές αρχές, ωστόσο, δεν έχουν χαρακτηρίσει μέχρι στιγμής το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση. Η έρευνα καλείται να διαπιστώσει τόσο αν πράγματι έγιναν δηλώσεις με τρομοκρατική χροιά όσο και ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα του άνδρα.

Βίντεο που τράβηξε περαστικός καταγράφει μέρος της βίαιης συμπλοκής. Στις εικόνες φαίνονται οι αστυνομικοί να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα σε ένα στενό σημείο του πεζοδρομίου. Ένας από αυτούς χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού και, έπειτα από έντονη πάλη, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον ρίξουν στο έδαφος και να τον συλλάβουν.

Στο ψυχιατρικό τμήμα ο ύποπτος

Σε βάρος του άνδρα άνοιξε έρευνα για «απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία», σύμφωνα με την εισαγγελία της Τουλούζης. Την έρευνα έχει αναλάβει η γαλλική αστυνομία, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Ωστόσο, μετά τη σύλληψή του, γιατρός έκρινε ότι η ψυχική του κατάσταση δεν ήταν συμβατή με τη συνέχιση της κράτησής του.

Η κράτηση ήρθη το πρωί της Τρίτης και ο ύποπτος μεταφέρθηκε στα ψυχιατρικά επείγοντα του νοσοκομείου Purpan. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης η ταυτότητά του δεν είχε εξακριβωθεί επισήμως, ενώ οι αστυνομικοί είχαν λάβει δακτυλικά αποτυπώματα και δείγμα DNA.

J’adresse tout mon soutien aux policiers municipaux blessés hier à Toulouse par un individu armé, qu’ils sont parvenus à interpeller avec courage. J’adresse également mon soutien au maire de Toulouse dont les équipes ont été meurtries.



Les investigations ont été confiées par le… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) August 11, 2026

«Κατάφεραν να τον συλλάβουν με θάρρος»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, εξέφρασε την Τρίτη τη στήριξή του στους τραυματισμένους αστυνομικούς.

«Στέλνω όλη μου τη στήριξη στους δημοτικούς αστυνομικούς που τραυματίστηκαν χθες στην Τουλούζη από ένοπλο άτομο, το οποίο κατάφεραν να συλλάβουν με θάρρος», ανέφερε.

Οι δύο τραυματίες χρειάστηκαν ράμματα και έχουν πλέον πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο τρίτος αστυνομικός της περιπόλου δεν τραυματίστηκε.