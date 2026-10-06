Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίσση φαίνεται πως έχουν πλέον διαφορετική αντίληψη όχι μόνο για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η μουσική τους. Στην ανακοίνωσή του, ο συνθέτης αναφέρεται στην οικονομική διαφωνία, στις συνθήκες που προηγήθηκαν της συναυλίας και σε μια βαθύτερη καλλιτεχνική απόσταση που, όπως λέει, έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους.

Η δημόσια τοποθέτησή του ήρθε το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, μετά τα δημοσιεύματα σχετικά με την απουσία του από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο και τις πληροφορίες που ακολούθησαν για την αμοιβή του.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει εξαρχής ότι θέλει να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, ενώ αναφέρεται στη σχέση του με την Άννα Βίσση και στην πολυετή κοινή τους καλλιτεχνική διαδρομή.

«Τις τελευταίες ημέρες, διαδίδονται πολλά και ανακριβή ως προς την απουσία μου από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο με ερμηνεύτρια την Άννα Βίσση. Απέναντι στις ανακρίβειες που ακούγονται, έχω υποχρέωση να τοποθετηθώ. Ακόμη και αυτοί που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια μου ή δεν με συμπαθούν, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν πως όταν μιλάω, μιλάω με, υπερβολική ίσως, ειλικρίνεια και αμεσότητα. Έτσι θα κάνω και τώρα».

Η καλλιτεχνική απόσταση που περιγράφει ο Νίκος Καρβέλας

Ο Νίκος Καρβέλας ανατρέχει στη διαδρομή που έχει διανύσει μαζί με την Άννα Βίσση, υπογραμμίζοντας ότι έχει συνθέσει, γράψει και ενορχηστρώσει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας της.

Στη συναυλία του ΟΑΚΑ, όπως αναφέρει, τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμηνεύτηκαν ήταν δικές του δημιουργίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται πλέον η μουσική τους απέχει από όσα ίσχυαν επί σειρά ετών.

«Η σχέση μου με την Άννα Βίσση, καλλιτεχνική και προσωπική, είναι γνωστή. Έχω συνθέσει, γράψει και ενορχηστρώσει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο της δισκογραφίας της. Έχω βιώσει μαζί της και τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής μας πορείας. Αυτή η κοινή πορεία έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα σε όλες τις συναυλίες και εμφανίσεις της Άννας, όπως αποτυπώθηκε και στην επιλογή των τραγουδιών της συναυλίας στο ΟΑΚΑ: τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα είναι δικές μου δημιουργίες».

Ο Νίκος Καρβέλας μιλά για την απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και περιγράφει όσα προηγήθηκαν

Στη συνέχεια περιγράφει μια σχέση που, μέχρι πρόσφατα, βασιζόταν στη συνεννόηση γύρω από την παρουσίαση των τραγουδιών.

«Στην κοινή διαδρομή μας με την Άννα, έως σήμερα, λειτουργούσαμε με πλήρη συνεννόηση και ενότητα. Όλα αυτά τα χρόνια, οι επιλογές για το πώς, πού και πότε θα παρουσιαστούν τα τραγούδια μου αποφασίζονταν από κοινού μεταξύ μας. Η Άννα καταλάβαινε και εμένα και τη μουσική μου. Γι’ αυτό το λόγο, σπάνια υπήρχε οποιαδήποτε απόκλιση ή διαφωνία ανάμεσά μας. Όλα αυτά, δυστυχώς, φαίνονται να έχουν αλλάξει.

Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, που δεν με βρίσκει σύμφωνο».

Ο συνθέτης εξηγεί ότι η διαφωνία του δεν περιοριζόταν στον χώρο όπου θα πραγματοποιούνταν η συναυλία. Όπως αναφέρει, αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο ίδιος την παρουσίαση των τραγουδιών του.

«Πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και τα 400 Ευρώ»

Ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στη συζήτηση που είχε προηγηθεί για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και αποκαλύπτει ότι είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου.

«Όταν η Άννα με ενημέρωσε για τη συναυλία που ήθελε να κάνει στο ΟΑΚΑ, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε έναν τέτοιο τεράστιο χώρο. Πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και τα 400 Ευρώ».

Στην ίδια ανακοίνωση εξηγεί ότι η δική του ένσταση είχε να κάνει με την άμεση σχέση του κοινού με τα τραγούδια και όχι απλώς με το μέγεθος μιας παραγωγής.

«Σέβομαι απόλυτα όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή. Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως μια τέχνη λαϊκή και προσιτή. Με το κοινό να ευχαριστιέται την αμεσότητα και να διασκεδάζει μαζί και δίπλα με τους καλλιτέχνες».

Ο ίδιος συνεχίζει:

«Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούνε τα τραγούδια μου από θέσεις με μειωμένη ως καθόλου ορατότητα, σε ένα αχανές γήπεδο. Άλλο να προσφέρεται ένα ωραίο θέαμα, και άλλο τα τραγούδια να γίνονται δευτερεύον, συνοδευτικό υλικό για ένα φαραωνικό «υπερθέαμα» εικόνας που το παρακολουθείς από γιγαντοοθόνες».

Για τον Νίκο Καρβέλα, επομένως, η συγκεκριμένη διαφωνία δεν αφορούσε μόνο τον χώρο διεξαγωγής της συναυλίας.

«Δεν είναι θέμα επιλογής «χώρων». Είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων».

Αναφερόμενος στη δική του προσέγγιση στη μουσική, σημειώνει:

«Αρέσουν δεν αρέσουν, τα τραγούδια μου έχουν μια δόση απειθαρχίας και, αυτό που λένε (ή μου καταλογίζουν), μια δόση «τρέλας».

Αυτή είναι η δική μου καλλιτεχνική γλώσσα. Πότε προκλητικά, πότε αστεία, πότε απλά και πότε πιο συνθετικά περίπλοκα, πότε συγκινητικά και πότε «θεατρικά», τα τραγούδια μου απαιτούν έναν πηγαίο αυθορμητισμό. Δεν θέλω να τα βλέπω καλογυαλισμένα, ούτε θέλω να τα δω να γίνονται αλατοπίπερο για κοσμικές εκδηλώσεις της οικονομικής ελίτ».

Η οικονομική διαφωνία και η αμοιβή του δημιουργού

Στο δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας περνά στην οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες για οικονομική διαφορά με την εταιρεία παραγωγής δεν αποτυπώνουν, κατά τη δική του εκδοχή, το σύνολο όσων προηγήθηκαν.

«Κάποιοι πρόλαβαν να «διαρρεύσουν» διάφορα για οικονομικές διαφορές μου με την εταιρεία παραγωγής, νομίζοντας, ίσως, πως θα «μεταθέσουν» τη συζήτηση από την βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία που πλέον χαρακτηρίζει τη σχέση μας με την Άννα. Ίσως, από την άλλη πλευρά, να διέρρευσαν όσα διέρρευσαν, θεωρώντας πως θα διστάσω να αναφερθώ και στο θέμα αυτό. Αν με ήξεραν καλύτερα, θα γνώριζαν ότι δεν διστάζω ποτέ μπροστά στην αλήθεια».

Ο συνθέτης αναφέρει ότι η αμοιβή του για τη δουλειά του αποτελεί μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας και παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η οικονομική συμφωνία σε προηγούμενες συναυλίες.

«Βιοπορίζομαι από τη δουλειά μου. Και η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια. Ο δημιουργός θα πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά του, όπως πρέπει να αμείβεται οποιοσδήποτε άνθρωπος εργάζεται».

Όπως υποστηρίζει, στις προηγούμενες συναυλίες με την Άννα Βίσση, μεταξύ άλλων και στο Καλλιμάρμαρο, είχε συμφωνηθεί συγκεκριμένη αμοιβή πέρα από τα δικαιώματα που λαμβάνει ως συνθέτης και στιχουργός μέσω του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που τον εκπροσωπεί.

Η κατάσταση, όπως περιγράφει, άλλαξε λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: «Λίγες μόλις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας και ενώ η Άννα εντελώς απρόσμενα μου είπε να μην συμμετάσχω στις μουσικές πρόβες στο ΟΑΚΑ, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή».

Ο ίδιος θέτει το ερώτημα γιατί, κατά την άποψή του, η αμοιβή του δημιουργού των περισσότερων τραγουδιών της συναυλίας δεν είχε αντιμετωπιστεί ως μέρος του προϋπολογισμού της παραγωγής.

«Αδυνατώ να κατανοήσω το γιατί η ενοικίαση εξοπλισμού και χώρου και η πληρωμή μουσικών, συντελεστών και τεχνικού προσωπικού συνιστά κόστος, ενώ η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τα 50 τραγούδια της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος που οφείλει να έχει προϋπολογίσει η εταιρεία παραγωγής».

Ο Νίκος Καρβέλας προσθέτει ότι είχε ζητήσει να εφαρμοστεί η συμφωνία που, όπως αναφέρει, είχε ακολουθηθεί και σε προηγούμενες συναυλίες.

«Τους ενημέρωσα, από πλευράς μου, ότι δεν ζητούσα τίποτα περισσότερο από το να πάρω τη συμφωνημένη αμοιβή που είχα πάρει σε ανάλογες περιπτώσεις και που φυσικά ήταν σε πλήρη γνώση της εταιρείας παραγωγής μέσω της Άννας».

Τι λέει ότι συνέβη λίγες ώρες πριν από τη συναυλία

Σύμφωνα με την αφήγησή του, το ζήτημα δεν σταμάτησε στην οικονομική διαφωνία. Ο συνθέτης υποστηρίζει ότι, ενώ είχε αποφασίσει να παραστεί στη συναυλία παρά το κλίμα που είχε διαμορφωθεί, ενημερώθηκε λίγο πριν από την έναρξή της για αλλαγές στις θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τον ίδιο και τους προσκεκλημένους του.

«Γρήγορα κατάλαβα πως το οικονομικό θέμα ήταν απλώς η πρώτη πράξη μιας γενικότερης προσβλητικής συμπεριφοράς εναντίον μου. Ωστόσο, πείστηκα από το περιβάλλον μου να πάω στη συναυλία, παρά το αρνητικό κλίμα που ήδη υπήρχε με την εταιρεία παραγωγής, για να τιμήσω το κοινό».

Όπως αναφέρει, λίγες ώρες πριν από την έναρξη ενημερώθηκε ότι ο ίδιος, οι οικείοι του και οι προσκεκλημένοι του δεν θα μπορούσαν να καθίσουν στις αρχικές θέσεις τους, καθώς τα εισιτήρια είχαν αντικατασταθεί.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απάντησε πως θα πήγαινε κανονικά στη συναυλία και θα καθόταν στις αρχικές θέσεις, όμως, όπως αναφέρει, του μεταφέρθηκε ότι αυτό δεν θα ήταν δυνατό.

«Όταν ρώτησα επί λέξει «Και τι θα κάνετε; Θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου;», η απάντηση που πήρα ήταν ότι, πράγματι, αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι, στην περίπτωση αυτή, παύει οποιαδήποτε συζήτηση επί του οικονομικού».

Ο Νίκος Καρβέλας συνδέει στη συνέχεια την απόφασή του να μην παραστεί με την ενημέρωση που, όπως λέει, έλαβε σχετικά με το αν η Άννα Βίσση γνώριζε όσα είχαν προηγηθεί.

«Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα, σε προσωπικό επίπεδο, ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βίσση ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μια λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα: Συντριβή».

Και συνεχίζει:

«Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συναίνεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου. Φυσικά , δεν πήγα στη συναυλία».

Η απαίτηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκε μετά τη συναυλία

Στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται και σε όσα ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας. Όπως υποστηρίζει, του ζητήθηκε να υπογράψει συγκεκριμένο όρο προκειμένου να του καταβληθεί η αμοιβή του.

«Η τελευταία πράξη της προσβλητικής συμπεριφοράς που μου επιφύλαξαν ήλθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας. Χωρίς να έχει συμφωνηθεί τίποτα τέτοιο μεταξύ μας, έθεσαν ως προϋπόθεση, για να μου καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή, να υπογράψω ότι δεν θα έκανα καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα, και μάλιστα με απειλή ποινής χιλιάδων ευρώ εφόσον έκανα κάτι τέτοιο».

Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν αποδέχθηκε τον συγκεκριμένο όρο.

«Φυσικά δεν δέχθηκα να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα. Και μάλιστα με χρήμα που δεν μου το «χάριζαν», αλλά ήταν η αμοιβή που δικαιούμουν ως δημιουργός των τραγουδιών».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στα δικαιώματα που, όπως υποστηρίζει, έχει ένας δημιουργός τόσο ως προς την αμοιβή του όσο και ως προς τον τρόπο παρουσίασης του έργου του.

«Ο δημιουργός ενός καλλιτεχνικού έργου έχει δικαίωμα να αμείβεται και δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτό. Έχει, επίσης, χρέος να υπερασπίζεται την ακεραιότητά του έργου και τις συνθήκες παρουσίασής του. Έχει χρέος και δικαίωμα να επιλέγει το πώς το έργο του πλαισιώνεται αισθητικά, κοινωνικά και ιδεολογικά. Έχει δικαίωμα, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να εκφράζει αμφιβολίες και αντιρρήσεις στην περίπτωση που αυτή η πλαισίωση έρχεται σε σύγκρουση με τις καλλιτεχνικές προθέσεις, την προσωπικότητα και την κοινωνική στάση του».

Στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσής του, ο συνθέτης εξηγεί τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη συγκεκριμένη θέση.

«Καταλήγοντας, νομίζω ότι γίνεται σαφές από όσα ανέφερα, ότι τόσο αυτό το δελτίο τύπου, όσο και οι επόμενες κινήσεις μου, αποσκοπούν στην υπεράσπιση του έργου μου και στην απόδοση στο πρόσωπό μου του σεβασμού που μου αναλογεί ως δημιουργού.

6-10-2026

Νίκος Καρβέλας».