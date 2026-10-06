Για επικείμενη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση προειδοποίησε το βράδυ της Τρίτης (6/10) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στη διάθεσή τους νέα στοιχεία για τις κινήσεις της Μόσχας.

Σε βιντεοσκοπημένη τοποθέτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενα πυραυλικά πλήγματα.

«Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια μαζική επίθεση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες ουκρανικές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, ενώ ανάλογη προετοιμασία έχει γίνει και από την Πολεμική Αεροπορία της χώρας.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες και η Πολεμική Αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στον βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε», σημείωσε.

We’ve got updated intel on Russia’s preparations for a massive strike. I ask you, please, to take care of yourselves and respond to missile threat alerts. Ukrainian services and our Air Force are ready to respond – as much as our defenses allow. And a lot depends on our partners – every country in the world that has the defensive capabilities we need and can provide them to us. It’s very important that there be the political will to do this – particularly in the United States and in Europe. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2026

Νέα έκκληση προς ΗΠΑ και Ευρώπη

Ο Ζελένσκι συνέδεσε την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει μια νέα ρωσική επίθεση με τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης από τους συμμάχους του Κιέβου, επισημαίνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να χρειάζεται πρόσθετα μέσα άμυνας.

«Πολλά εξαρτώνται από τους εταίρους μας, από κάθε ηγέτη και κάθε χώρα στον κόσμο που διαθέτει τις αμυντικές δυνατότητες που χρειαζόμαστε και μπορεί να μας τις παρέχει», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έστρεψε ιδιαίτερα το βλέμμα προς την Ουάσινγκτον και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ζητώντας να ληφθούν οι απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

«Είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρξει η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.