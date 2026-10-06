«Μου αρέσει να ακούω αυτόν τον θόρυβο. Κατεδαφίζουμε ό,τι είναι παράνομο». Με αυτά τα λόγια, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εμφανίστηκε σε βίντεο στα χειριστήρια μπουλντόζας, κατά την κατεδάφιση πενταώροφης πολυκατοικίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στο κτίριο κατοικούσαν περίπου 70 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους.

Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη γειτονιά Ατ-Τουρ. Οι ισραηλινές αρχές υποστήριξαν ότι το κτίριο δεν διέθετε οικοδομική άδεια, ενώ η περιφερειακή παλαιστινιακή αρχή κατήγγειλε προσπάθεια αναγκαστικής μεταφοράς των κατοίκων. Την παρουσία του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας και τη δήλωσή του καταγράφει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir takes part in displacing 70 people following the demolition of a residential building in al-Tur, occupied Jerusalem. “I arrived this morning with the bulldozers enforcing sovereignty in the al-Tur neighborhood of East Jerusalem to ensure on the ground that my policy is being implemented. A multistory building constructed in violation of the law was demolished, and the land was returned to the State of Israel. In a year and a half, we demolished 10,000 illegal structures and returned land to the state equivalent to the combined area of Tel Aviv and Givatayim. This is the only way it works!” وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يشارك في تهجير 70 شخصًا بعد هدم عمارة سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. “وصلتُ هذا الصباح برفقة جرافات فرض السيادة إلى حيّ الطور في القدس الشرقية، للتأكد ميدانيًا من تنفيذ سياستي. هُدم مبنى متعدد الطوابق بُني خلافًا للقانون، وعادت الأرض إلى دولة إسرائيل. خلال عام ونصف، هدمنا 10 آلاف مبنى غير قانوني، وأعدنا للدولة أراضي تعادل مساحة تل أبيب وغفعتايم مجتمعتين. هكذا فقط تسير الأمور!” — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 6, 2026

«Πέντε λεπτά τρόμου» για μια μητέρα τεσσάρων παιδιών

Οι κάτοικοι δήλωσαν στο AFP ότι είχαν λάβει ειδοποίηση για την κατεδάφιση τη Δευτέρα, χωρίς όμως να γνωρίζουν πότε θα πραγματοποιούνταν.

Η Χανίνε Χρέιμπατ, δασκάλα και μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοίκιαζε ένα από τα δέκα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Περιέγραψε ως «πέντε λεπτά τρόμου» τη στιγμή που Ισραηλινοί αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, της επέτρεψαν να πάρει μόνο τα φάρμακά της, τα χρήματα, την τσάντα και την ταυτότητά της. Μετά την κατεδάφιση, ένοικοι αναζητούσαν στα ερείπια ρούχα και προσωπικά αντικείμενα που δεν είχαν προλάβει να απομακρύνουν.

«Θα ψάξουμε για άλλο μέρος να ζήσουμε. Σήμερα μένουμε με τα πεθερικά μου και αύριο θα μείνουμε με τους γονείς μου», είπε.

🚨BREAKING: At 4am this morning, Israeli Forces raided a building in Al-Tur, occupied Jerusalem, forcibly removed its residents (didn’t even allow them to pack belongings), and proceeded to demolish the 5 Storey building (10 apartments, ~70 residents made homeless in Jerusalem)‼️ https://t.co/KtgIplrhE4 — Jalal 𓂆 (@JalalAK_jojo) October 6, 2026

Η άδεια που επικαλείται το Ισραήλ και η καταγγελία των Παλαιστινίων

Οι ισραηλινές αρχές αιτιολόγησαν την κατεδάφιση επικαλούμενες την απουσία οικοδομικής άδειας. Όπως επισημαίνεται στο τηλεγράφημα του AFP, η εξασφάλιση τέτοιων αδειών είναι σχεδόν αδύνατη για τους Παλαιστινίους.

Το Κυβερνείο της Ιερουσαλήμ, η περιφερειακή παλαιστινιακή αρχή, χαρακτήρισε την ενέργεια «επικίνδυνη κλιμάκωση στην πολιτική κατεδάφισης κατοικιών και βίαιης μεταφοράς κατοίκων», καταγγέλλοντας παράλληλα την επιβολή «μιας νέας δημογραφικής και αστικής πραγματικότητας».

Μια πόλη, δύο αντίθετες διεκδικήσεις

Η Ανατολική Ιερουσαλήμ καταλήφθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια προσαρτήθηκε, μια προσάρτηση που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομη. Ο Οργανισμός καταδικάζει τακτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης αυτού του κυρίως παλαιστινιακού τμήματος της πόλης.

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ζουν περισσότεροι από 360.000 Παλαιστίνιοι και πάνω από 230.000 Ισραηλινοί. Οι Παλαιστίνιοι τη διεκδικούν ως πρωτεύουσα του κράτους που επιδιώκουν να δημιουργήσουν, ενώ το Ισραήλ θεωρεί την Ιερουσαλήμ «ενιαία και αδιαίρετη» πρωτεύουσά του.

Για τους ενοίκους της πολυκατοικίας στην Ατ-Τουρ, το άμεσο ερώτημα είναι πλέον πού θα στεγαστούν. Η μαρτυρία της Χρέιμπατ αποτυπώνει αυτή την αβεβαιότητα: από το δικό τους σπίτι, στη διαδοχική φιλοξενία από συγγενείς, μέχρι να βρεθεί κάπου αλλού χώρος για την οικογένειά της.