Το Περιστέρι έκανε τα εύκολα δύσκολα αλλά κατάφερε να νικήσει, με 93-87, τη Μπάμπεργκ για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η πρώτη περίοδος δεν πήγε καλά για την ελληνική ομάδα καθώς έμεινε πίσω με 18-22, στη δεύτερη όμως βελτιώθηκε πάρα πολύ στην επίθεση και λειτούργησε καλύτερα και στην άμυνα.

Έτσι, κατάφερε με σερί 10-0 να κλείσει με προβάδισμα 11 πόντων (53-42) το πρώτο ημίχρονο και το σερί συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, καθώς στο 24′ το σκορ ήταν 63-42.

Το Περιστέρι είχε κάνει σερί 21-0, η Μπάμπεργκ όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε όχι μόνο να μειώσει αλλά και να… προσπεράσει! Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ 70-64 και στο 36′ είχε γίνει 77-82, με τους Γερμανούς να έχουν κάνει μεγάλη ανατροπή, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή ήταν στο -21.

Παρ’ όλα, το Περιστέρι κατάφερε να ανασυνταχθεί και να κάνει σερί 6-0 για να περάσει μπροστά με 83-82 και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και πήρε τη νίκη με 93-87.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 53-42, 70-64, 93-87

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Φιντς 21 (2), Πέιν 11, Ιτούνας, Γκιουζέλης 3 (1), Φράιντελ 13 (3, 8ρ.), Χατζηδάκης 4, Παπαδάκης 5 (1), Κάριους 3 (1), Άντερσον 5, Νικολαϊδης 8 (1).

Μπάμπεργκ (Χεσούς Ραμίρεθ): Μπέρε 7, Ράιτ 11 (1), Τζόουνς 6, Γουϊλσον 10 (2), Μπαλίντ 17 (5), Σκοτ 9 (2), Τέρι 2, Κέπελερ 3 (1), Χόχσταντερ 16 (3), Ομπιέσι 6.