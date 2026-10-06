Ο κόμβος από τον οποίο περνά στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία αποκτά νέα σουηδική προστασία. Η Σουηδία θα αναπτύξει συστήματα Patriot στην Πολωνία, αναλαμβάνοντας από την Ολλανδία την αποστολή προστασίας του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Η επιχείρηση θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, με τη συμμετοχή περίπου 100 στρατιωτικών από τη μονάδα αεράμυνας στο Χάλμσταντ. Η σουηδική κυβέρνηση δεν αποκάλυψε πόσες μονάδες Patriot θα αποσταλούν.

Μετά τα Gripen, έρχονται οι Patriot

Η απόφαση προστίθεται στην αποστολή μαχητικών Gripen για την επιτήρηση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, την οποία η Στοκχόλμη ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

«Ο στόχος τόσο της ανάπτυξης των Gripen όσο και της ανάπτυξης των Patriot είναι… η προστασία του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο Κρίστερσον.

Σύμφωνα με τη σουηδική κυβέρνηση, η αποστολή των μαχητικών αφορά τόσο την ολοκληρωμένη αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα της Συμμαχίας όσο και την προστασία του κόμβου στη νοτιοανατολική Πολωνία, μέσω του οποίου διοχετεύεται στρατιωτική και πολιτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η σκυτάλη περνά από την Ολλανδία στη Σουηδία

Η ανάπτυξη εντάσσεται στη διαδοχή των συμμαχικών δυνάμεων που προστατεύουν τον κόμβο. Η Ολλανδία είχε παρατείνει την παρουσία των Patriot στην Πολωνία, η οποία αρχικά επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουνίου, για έως έξι επιπλέον μήνες.

Η σουηδική αποστολή του Δεκεμβρίου θα αναλάβει αυτή την ευθύνη, διατηρώντας την αμυντική κάλυψη ενός κρίσιμου σημείου της αλυσίδας εφοδιασμού της Ουκρανίας.

Οι προειδοποιήσεις Τουσκ και η απάντηση Πούτιν

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις προειδοποιήσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος τον προηγούμενο μήνα υποστήριξε, επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών που δεν κατονόμασε, ότι η Ρωσία σχεδιάζει «υβριδικές» επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν», προσθέτοντας: «Αν υποστούμε επιθετική ενέργεια, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε».

Για τη Στοκχόλμη και τους συμμάχους της, το ζητούμενο είναι συγκεκριμένο: να παραμείνει προστατευμένη η διαδρομή μέσω της οποίας φτάνει βοήθεια στην Ουκρανία. Εκεί επικεντρώνεται η αποστολή των σουηδικών μαχητικών και των Patriot.