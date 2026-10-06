Με το μήνυμα της πανελλήνιας εκστρατείας για την πρόληψη της εγκεφαλικής παράλυσης, φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης, «αγκαλιάζοντας» με αίσθημα ευθύνης και βαθύ σεβασμό το αίτημα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».



Η φωταγώγηση του Μεγάρου του Κοινοβουλίου αποτελεί ελάχιστη κίνηση συμπαράστασης και τιμής στον καθημερινό, δύσκολο αγώνα των πασχόντων και των οικογενειών τους.

Η 6η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την εγκεφαλική παράλυση, μια πάθηση που αφορά περισσότερους από 18 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.



Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η συχνότητα εμφάνισης της εν λόγω πάθησης ανέρχεται σε 3,6 ανά 1.000 βρέφη, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων, η οποία συνδέεται με την άνοδο των πρόωρων γεννήσεων και των βρεφών με χαμηλό βάρος γέννησης.

Οι δυσκολίες που προκαλεί η διαταραχή ποικίλουν, δυσκολεύοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πασχόντων, ωστόσο, χάρη στα σύγχρονα προγράμματα αποκατάστασης που υποστηρίζουν τους ασθενείς σε κάθε στάδιο της ζωής τους, τα τελευταία χρόνια, το προσδόκιμο επιβίωσης των ενηλίκων έχει βελτιωθεί σημαντικά.



Στη χώρα μας, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή», ένα φιλανθρωπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1972 από γονείς και επιστήμονες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, στηρίζοντας καθημερινώς και αδιαλείπτως τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση.



Συγκεκριμένα, μέσω του Πρότυπου Κέντρου καθώς και των δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, προσφέρει εκπαίδευση, θεραπείες, ψυχολογική στήριξη αλλά και φιλοξενία σε περισσότερους από 240 νέους, ενήλικες και παιδιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.