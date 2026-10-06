Ο Μάνος Βακούσης θυμήθηκε στην τηλεόραση δύο ξεχωριστές ιστορίες από την καλλιτεχνική του πορεία, με πρωταγωνίστρια στην πρώτη την Αλίκη Βουγιουκλάκη και στη δεύτερη τον Σωτήρη Τσαφούλια. Στα 16 του είχε την ευκαιρία να δοκιμαστεί για το «Καμπαρέ», όμως μια απάντησή του στη μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν αρκετή για να χάσει τον ρόλο.

Ο ηθοποιός μίλησε για τη συγκεκριμένη γνωριμία στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, περιγράφοντας ένα περιστατικό που συνέβη όταν ακόμη βρισκόταν στην αρχή της διαδρομής του.

«Έχω μία ιστορία με τη Βουγιουκλάκη που είναι συναρπαστική. Μόνο αυτή θα πούμε γιατί δεν τελειώνουν… Εγώ ήμουν πολύ γοητευμένος, γιατί ήταν ελκυστική γυναίκα και πολύ όμορφη και εγώ ήμουν 16 χρονών… Αυτή με βλέπει να κινούμαι… Και μου λέει “Θα κάνω το Καμπαρέ θες να σε δοκιμάσω;”. Με δοκιμάζει, της αρέσω», ανέφερε ο Μάνος Βακούσης.

Η συζήτηση, όμως, πήρε διαφορετική τροπή όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη θέλησε να ακούσει την άποψή του για την ίδια. Η απάντηση που της έδωσε δεν ήταν αυτή που περίμενε και τελικά του κόστισε τη συμμετοχή του στην παράσταση.

«Μου λέει “τι γνώμη έχεις για εμένα;”. Τι της λέω εγώ; “Είστε μία τέλεια θεατρίνα”, μου λέει “δεν είμαι δηλαδή ηθοποιός;” και της απαντάω “Πάνω απ’ όλα είστε θεατρίνα”. Μου λέει “Δεν μου κάνεις” και έχασα τον ρόλο. Δεν πειράζει. Μετά πήγα και την είδα, γίναμε γνώριμοι», είπε χαρακτηριστικά.

Η ιδιαίτερη σχέση του με τον Σωτήρη Τσαφούλια

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μάνος Βακούσης αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια, έχοντας συμμετάσχει στις σειρές «Έτερος Εγώ» και «17 Κλωστές».

Ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τη σχέση τους ήταν ιδιαίτερα προσωπικός, χωρίς να περιοριστεί μόνο στο επαγγελματικό κομμάτι της συνεργασίας τους.

«Και για αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες… Είναι μεγάλος έρωτας με τον Τσαφούλια, πλατωνικός, πνευματικός έρωτας εννοώ», δήλωσε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια εξήγησε τι είναι αυτό που εκτιμά στον σκηνοθέτη και δημιουργό, χρησιμοποιώντας έναν χαρακτηρισμό που ο ίδιος έβαλε σε εισαγωγικά.

«Πιστεύω ότι είναι μία συνεργασία συναρπαστική. Αυτό που μου άρεσε σε αυτόν τον άνθρωπο είναι και ήταν ότι είναι ένας “κακός άνθρωπος”, γι’ αυτό και είναι σπουδαίος δημιουργός. Δεν θα αποκαλύψω όμως τι εννοώ, γιατί το κακός και το καλός ισορροπούν, συνυπάρχουν…»

Ο Μάνος Βακούσης συνέχισε τη σκέψη του συνδέοντας αυτή την αντίθεση με την ίδια την υποκριτική και την έννοια της ισορροπίας που, όπως είπε, απαιτεί η τέχνη του ηθοποιού.

«Δεν συνυπάρχει ο σκοταδισμός με το φωτεινό… Γι’ αυτό και ηθοποιός είναι η ισορροπία οδύνης και ηδονής. Ο Αριστοτέλης το λέει, όχι εγώ», κατέληξε.