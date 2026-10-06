Τέταρτη νίκη σε τέσσερα παιχνίδια στο Nations League για την Ισπανία με το 2-1 επί της Κροατίας εκτός έδρας, την ίδια ώρα που η Αγγλία επικρατούσε της Τσεχίας με 3-0 εντός έδρας.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Κροατία, η οποία ήθελε να βγάλει αντίδραση μετά το ντροπιαστικό 0-7 από την Αγγλία, η Ισπανία έμεινε πίσω στο σκορ στο 18′ από το γκολ του Πέρισιτς και δεν κατάφερε να απαντήσει στο πρώτο ημίχρονο.

Η ισοφάριση για την παγκόσμια πρωταθλήτρια ήρθε στο 61′ από τον Μερίνο και στο 79′ απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς ο Πέρισιτς αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα. Η Ισπανία πίεσε στη συνέχεια για το δεύτερο γκολ που θα της έδινε τη νίκη και το πέτυχε στο 89′ ξανά με τον Μερίνο (1-2), σφραγίζοντας έτσι την πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Αγγλία – Τσεχία 3-0

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Αγγλία υποδέχθηκε την Τσεχία και πήρε το προβάδισμα στο 27′ με αυτογκόλ του Κουφάλ, για να αναλάβει στη συνέχεια ο Κέιν: Γκολ στο 40′ για το 2-0, γκολ και στο 57′ για το 3-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, η ομάδα του Τόμας Τούχελ είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Τα αποτελέσματα

Κροατία – Ισπανία 1-2

Αγγλία – Τσεχία 3-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία 12

Αγγλία 9

Κροατία 3

Τσεχία 0