Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών που συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας.
Σε ανάρτησή της, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας του Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των στενών δεσμών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αθήνα.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, η ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, αλλά και η διεύρυνση της συνεργασίας στην ενέργεια.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», προσθέτοντας ότι Αθήνα και Ουάσινγκτον συνεχίζουν να συνεργάζονται με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας τόσο των δύο χωρών όσο και της ευρύτερης περιοχής.
Welcome to Athens, @SecRubio! 🇺🇸🇬🇷 It is an honor to welcome Secretary of State Marco Rubio to Greece as he leads the U.S. delegation for the Sixth U.S.-Greece Strategic Dialogue. His visit underscores the strength of our alliance and our shared commitment to advancing @POTUS’s priorities, including defense cooperation, trade and investment, and energy cooperation. The U.S.-Greece partnership has never been stronger, and together we are building an even more secure and prosperous future for both our nations and the region.— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) October 6, 2026