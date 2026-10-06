Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών που συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας.

Σε ανάρτησή της, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας του Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των στενών δεσμών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αθήνα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, η ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, αλλά και η διεύρυνση της συνεργασίας στην ενέργεια.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», προσθέτοντας ότι Αθήνα και Ουάσινγκτον συνεχίζουν να συνεργάζονται με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας τόσο των δύο χωρών όσο και της ευρύτερης περιοχής.