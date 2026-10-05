Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σχεδόν έναν μήνα μετά τη μοιραία 9η Σεπτεμβρίου. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα ηλεκτρονικά πειστήρια που κατασχέθηκαν, οι κινήσεις της 56χρονης γιατρού πριν και μετά την πλασμαφαίρεση, αλλά και τα στοιχεία που φέρεται να διαγράφηκαν από ηλεκτρονικές συσκευές.

Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα όσα συνέβησαν το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στην κλινική της οδού Καρνεάδου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, η 56χρονη και ο 58χρονος σύζυγός της, καθώς και οι καταθέσεις εργαζομένων και άλλων προσώπων που είχαν γνώση των γεγονότων.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τα ραντεβού του τραγουδιστή στα ιατρεία των δύο γιατρών, τη συνάντησή του με τον υπνοθεραπευτή, τις θεραπείες στις οποίες φέρεται να υποβλήθηκε πριν από τον θάνατό του, αλλά και όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα αρχεία που φέρεται να διέγραψε η 56χρονη γιατρός

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν ηλεκτρονικά αρχεία που φέρεται να είχαν διαγραφεί.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

19 αρχεία εικόνας με καταγραφές υγείας που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη και έχουν ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026.

με καταγραφές υγείας που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη και έχουν ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026. 18 αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα Eis system, με ώρα καταγραφής 17:30.

που αφορούν το πρόγραμμα Eis system, με ώρα καταγραφής 17:30. Ένα αρχείο εικόνας που αφορά το πρόγραμμα Zyto 5, με ώρα καταγραφής 17:32.

που αφορά το πρόγραμμα Zyto 5, με ώρα καταγραφής 17:32. Τρία αρχεία εγγράφων, από τα οποία τα δύο φέρονται να αποτελούν αναφορές των συγκεκριμένων λογισμικών και το τρίτο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα από τα αρχεία, καθώς φέρεται να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμη και την ημερομηνία γέννησής του, χωρίς ωστόσο να αναγράφεται κανονικά το όνομά του.

Τα συγκεκριμένα ψηφιακά ευρήματα εξετάζονται από τις Αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί πότε δημιουργήθηκαν, πότε διαγράφηκαν και ποιος ήταν ο σκοπός τους.

Το μηχάνημα που κατέγραφε «μίσος», θλίψη και άγχος

Στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές περιλαμβάνονται επίσης έγγραφα με μετρήσεις που φέρεται να έγιναν στον Γιώργο Μαζωνάκη με συσκευή της 56χρονης γιατρού.

Στα σχετικά έγγραφα εμφανίζονται μετρήσεις που αποδίδονται σε συναισθηματικές καταστάσεις, όπως το μίσος, η θλίψη, ο θυμός, το πένθος, η απληστία και το άγχος.

Ένα από τα έγγραφα φέρει ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή μία ημέρα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή και πριν από την υδροθεραπεία στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε υποβληθεί.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ σε άλλο αρχείο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ψευδώνυμο αντί για το πραγματικό του όνομα.

Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να συνθέσουν το χρονικό των τελευταίων ωρών πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Τα φίλτρα της πλασμαφαίρεσης που φέρεται να πετάχτηκαν

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε όσα συνέβησαν στην κλινική της οδού Καρνεάδου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη και πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας της κλινικής, η 56χρονη γιατρός φέρεται να αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και να της ζήτησε να τα πετάξει.

«Πριν φτάσει το ΕΚΑΒ η γιατρός αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα και μου τα έδωσε για να τα πετάξω. Μετά δεν ξαναμπήκα στο δωμάτιο», φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές, καθώς τα φίλτρα της διαδικασίας θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος των ευρημάτων που σχετίζονται με την πλασμαφαίρεση.