Η αναφορά του Γιώργου Λιάγκα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη έφερε ξανά στο προσκήνιο τη ρήξη στη σχέση του ηθοποιού με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο αν ήθελε να προβληθούν δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ο ίδιος απάντησε πως δεν έχει πρόβλημα με αυτό, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να αποκαταστήσει τη σχέση τους.

«Εννοείται, δεν έχω θέμα με τον Γιάννη», είπε αρχικά. Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε αν πρόκειται να τα βρουν, εκείνος απάντησε: «Όχι!». Στη συνέχεια, όταν άκουσε ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή, ήταν ακόμη πιο σαφής: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα φύγω». Ο παρουσιαστής επέμεινε λέγοντάς του «Θα σας τα βρω», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να απαντά: «Δεν θέλω να τον δω. Δεν θέλω να τα βρω». Όταν ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως οι δυο τους ήταν πολύ φίλοι, εκείνος αρκέστηκε να πει: «Ήμασταν, νόμιζα!».

Η σχέση των δύο ανδρών είχε διαταραχθεί από την αρχή της περσινής τηλεοπτικής σεζόν, όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε εκφράσει δημόσια τη διαφωνία του με την επιλογή του Γιάννη Τσιμιτσέλη να αναλάβει ρόλο παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».