Με νίκη ξεκίνησε στο FIBA Europe Cup ο Ηρακλής καθώς πέρασε με 64-59 από την έδρα της ΜΤΖ Σκοπίων, οι οπαδοί της οποίας προκάλεσαν με το απαράδεκτο πανό που κρέμασαν και έδειχνε τον χάρτη της Βόρειας Μακεδονίας με τα σύνορα στη Χαλκιδική.

Η ΚΑΕ Ηρακλής, πριν την έναρξη του ματς, προχώρησε σε καταγγελία για το πανό των Σκοπιανών και από εκεί και πέρα η συνέχεια δόθηκε στο παρκέ, όπου η ελληνική ομάδα πήρε τη νίκη.

Ο «γηραιός» ήταν μπροστά με 26-21 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και με 40-39 στη λήξη του ημιχρόνου, με τη μάχη να συνεχίζεται στην τρίτη περίοδο, όπου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να περάσουν μπροστά, χωρίς όμως να καταφέρουν.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 51-55 και η αστοχία συνεχίστηκε και για τις δύο πλευρές, γεγονός πάντως που δεν ενόχλησε ιδιαίτερα τον Ηρακλή καθώς κατάφερε να πάρει τη νίκη με 64-59 και να μπει με το δεξί στη διοργάνωση.

Κορυφαίος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν ο Τζέιλεν Λεκιού με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα μπλοκ και 5 λάθη σε 31 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 39-40, 51-55, 59-64