Μία ημέρα μετά την εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών μαχητικών μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου καταγράφηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Αιγαίο, μαζί με δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συνολικά καταγράφηκαν επτά αεροσκάφη: δύο οπλισμένα F-16, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι 15 παραβιάσεις από το CN-235 και τα drones

Το σύνολο των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου αποδίδεται στο CN-235 και στα drones. Ειδικότερα, το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας πραγματοποίησε έξι παραβιάσεις, ενώ τα τέσσερα UAV άλλες εννέα.

Στον ξεχωριστό απολογισμό των παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας καταγράφηκαν μία από τον σχηματισμό των F-16, δύο από το CN-235 και επτά από τα UAV.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική. Την Τρίτη δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις ή εμπλοκές, όπως προκύπτει από τον ημερήσιο απολογισμό.

Είχε προηγηθεί η εμπλοκή δυτικά του Καστελόριζου

Το προηγούμενο 24ωρο είχε σημειωθεί εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά εννέα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Η αύξηση των παραβιάσεων σε 15 την επομένη διαμορφώνει έναν απολογισμό 24 παραβιάσεων μέσα σε δύο ημέρες.

Η διαδοχή των περιστατικών κρατά στο επίκεντρο την τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο: τη Δευτέρα καταγράφηκε εμπλοκή μαχητικών και την Τρίτη περισσότερες παραβιάσεις, αυτή τη φορά από το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και τα μη επανδρωμένα.