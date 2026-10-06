Θύματα μιας απίστευτης απάτης έπεσαν τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο, καθώς ταξίδεψαν στο Αίγιο να αγοράσουν αυτοκίνητο και τελικά ο πωλητής τούς έκλεψε, υπό την απειλή όπλου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, οι τρεις Ζακυνθινοί μετέβησαν στη Ροδοδάφνη Αιγίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την αγορά ενός αυτοκινήτου από κάτοικο της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στις αρχές, συναντήθηκαν με έναν άνδρα Ρομά, ο οποίος είχε αναλάβει την παράδοση του οχήματος.

Η συμφωνία φέρεται να είχε κλείσει έναντι του ποσού των 27.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αμέσως μετά την παράδοση των χρημάτων, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι και απείλησε τους τρεις άνδρες. Υπό την απειλή του όπλου, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, τους αφαίρεσε τα χρήματα και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο που επρόκειτο να τους πουλήσει.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.