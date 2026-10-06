Με μια πομπή 25 αυτοκινήτων, της ασφάλειας του, της ΕΛ.ΑΣ και βαν, έξι μοτοσικλετών της ΕΛ.ΑΣ και ενός ασθενοφόρο (σύνολο 32 οχήματα) έφτασε στο The Ilisian ο Μάρκο Ρούμπιο, ακριβώς στις 21:50.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει την Τετάρτη το βράδυ από την Αθήνα ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος».

Την ομιλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φόντο την Ακρόπολη, προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«Αύριο το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τζόνσον.

Όπως σημείωσε, με φόντο την Ακρόπολη ο κ. Ρούμπιο «θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσουν τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών θα προειδοποιήσει ότι «μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει λησμονήσει αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά» και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση «να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής μας κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Η ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου την Τετάρτη θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επίσκεψη αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια.