Την τελική τους κατάταξη μπορούν πλέον να δουν οι υποψήφιοι δύο ειδικοτήτων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ, καθώς αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες της προκήρυξης 1/2024, η οποία αφορά συνολικά 73 μόνιμες θέσεις.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της ΔΥΠΑ και του ΑΣΕΠ και αφορούν θέσεις στις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της υπηρεσίας.

Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνει η ανάρτηση

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων αφορούν τους κλάδους:

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών / ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

Η προκήρυξη προβλέπει προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας σε κλάδους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι 73 θέσεις αφορούν το σύνολο της προκήρυξης, ενώ η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά τις παραπάνω δύο ειδικότητες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, στον πίνακα αποκλειομένων οι υποψήφιοι εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους, σύμφωνα με την απόφαση 62/2004 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.