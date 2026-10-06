Το ράσο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται πλέον στον τάφο του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, καθώς αυτό ήταν ένα από τα προσωπικά του αντικείμενα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, ήθελε να έχει μαζί του στην τελευταία του κατοικία. Ο πνευματικός του τραγουδιστή επισκέφθηκε τον τάφο 27 ημέρες μετά τον θάνατό του και άφησε εκεί το μαύρο ράσο που φορούσε όταν υπηρετούσε ως νεοκόρος και ιεροψάλτης.

Η κίνηση έγινε μακριά από τις κάμερες, με τον ιερέα που είχε υπάρξει πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη να μεταφέρει στον τάφο ένα αντικείμενο που συνδεόταν με τη σχέση του τραγουδιστή με την Εκκλησία.

Ο ίδιος ο ιερέας αποκάλυψε παράλληλα μια άγνωστη επιθυμία του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσει κάποια στιγμή διαφορετικό δρόμο στη ζωή του και να γίνει μοναχός.

Το ράσο που φορούσε στην Εκκλησία

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την Εκκλησία δεν περιοριζόταν στην προσωπική του πίστη. Όπως προκύπτει από όσα ανέφερε ο πνευματικός του, ο τραγουδιστής είχε υπηρετήσει σε ιερούς ναούς τόσο ως νεοκόρος όσο και ως ιεροψάλτης, φορώντας το συγκεκριμένο ράσο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, ο ίδιος είχε ζητήσει το ράσο αυτό να βρίσκεται μαζί του όταν θα ερχόταν η ώρα της τελευταίας του κατοικίας. Ο πνευματικός του γνώριζε αυτή την επιθυμία και την πραγματοποίησε αφήνοντας το μαύρο ράσο πάνω στον τάφο του.

Η επίσκεψη έγινε 27 ημέρες μετά τον θάνατό του, χωρίς παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων και μακριά από τη δημοσιότητα.

Μιλώντας στο OPEN, ο ιερέας αναφέρθηκε και σε κάτι που ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε συζητήσει μαζί του για τη μελλοντική του ζωή: την επιθυμία του να γίνει μοναχός.

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μια ακόμη άγνωστη πτυχή στη σχέση του τραγουδιστή με την πίστη και στην προσωπική πλευρά της ζωής του που παρέμενε μακριά από τη σκηνική του παρουσία.