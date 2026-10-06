Βίντεο με στιγμιότυπα από την παρουσία του στην Κάλυμνο, καθώς και από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο του νησιού, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε με ασθενείς κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση που συνάντησε αποτέλεσε, όπως είπε, απάντηση στην κριτική που δέχεται καθημερινά.

«Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα από τους αντιπάλους μας, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη και τα λόγια ευχαριστίας που άκουσα σήμερα από τους ασθενείς του Νοσοκομείου Καλύμνου», γράφει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε τους διαδικτυακούς του ακολούθους να παρακολουθήσουν και να κοινοποιήσουν το βίντεο, κάνοντας γνωστό ότι στο νοσοκομείο του νησιού εφαρμόζεται μια νέα πρωτοβουλία, η οποία σχεδιάζεται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

Δεν σας το έχω ζητήσει ποτέ, αλλά σήμερα σας το ζητώ. Όχι μόνον να δείτε αλλά και να διαδώσετε αυτό το βίντεο από την Κάλυμνο. Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα από τους αντιπάλους μας, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη και τα λόγια ευχαριστίας που άκουσα σήμερα από τους ασθενείς του Νοσοκομείου Καλύμνου. Εκεί εφαρμόσαμε μια νέα ιδέα που σύντομα θα την επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα διότι τελικά το μόνον που μετράει είναι να κάνουμε την ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη και αυτό ακριβώς κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 6, 2026

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας γράφει:

«Δεν σας το έχω ζητήσει ποτέ, αλλά σήμερα σας το ζητώ. Όχι μόνον να δείτε αλλά και να διαδώσετε αυτό το βίντεο από την Κάλυμνο.

Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα από τους αντιπάλους μας, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη και τα λόγια ευχαριστίας που άκουσα σήμερα από τους ασθενείς του Νοσοκομείου Καλύμνου. Εκεί εφαρμόσαμε μια νέα ιδέα που σύντομα θα την επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα διότι τελικά το μόνον που μετράει είναι να κάνουμε την ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη και αυτό ακριβώς κάνουμε.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας».