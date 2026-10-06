Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και φέρνουν τους ηγέτες του ευρωπαϊκού Νότου μπροστά στο ίδιο ερώτημα: πώς μπορεί να δοθεί στήριξη χωρίς να δημιουργηθούν νέα δημοσιονομικά προβλήματα. Με αυτή τη συζήτηση στο επίκεντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Σπλιτ της Κροατίας, για τη σύνοδο κορυφής MED9.

Η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το μεταναστευτικό βρίσκονται στην ατζέντα, μαζί με τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγες ημέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Αθήνα συνδέει την ανταγωνιστικότητα με την τσέπη του πολίτη

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι η νέα ενεργειακή πίεση αναδεικνύει τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη να περιοριστούν οι κρίσιμες εξαρτήσεις της ΕΕ.

Η ελληνική θέση συνδέει την ανταγωνιστικότητα με αποτελέσματα που πρέπει να γίνονται αισθητά στην καθημερινότητα: χαμηλότερες τιμές, καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερες αμοιβές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αναζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στήριξη με το βλέμμα και στα δημόσια οικονομικά

Το περιθώριο των παρεμβάσεων αποτελεί κρίσιμο σκέλος της συζήτησης. Η Αθήνα επισημαίνει ότι τα μέτρα πρέπει να παραμείνουν εντός ενός πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.

Η άνοδος των αποδόσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων προσθέτει δυσκολίες, καθώς αυξάνει την πίεση στο κόστος δανεισμού. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται έτσι να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, διατηρώντας παράλληλα αντοχές στα δημόσια οικονομικά τους.

Στο τραπέζι και οι μελλοντικές δαπάνες της Ευρώπης

Η σύνοδος πραγματοποιείται ενώ εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η συζήτηση αφορά το πού θα κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα χρόνια και ποιες προτεραιότητες θα χρηματοδοτηθούν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές και γεωπολιτικές ανάγκες αυξάνονται.

Οι εννέα ηγέτες θα εξετάσουν επίσης τον ρόλο της Μεσογείου στο σημερινό διεθνές περιβάλλον και την προστασία των πόρων της, ενώ το μεταναστευτικό παραμένει βασικό πεδίο συζήτησης για τις χώρες του Νότου.

Το Σπλιτ αναμένεται να δώσει μια πρώτη εικόνα των συγκλίσεων και των διαφορών πριν από τη συνάντηση των Βρυξελλών. Για την ελληνική πλευρά, το ζητούμενο είναι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις να μεταφραστούν σε ουσιαστική ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος, χωρίς να υπονομεύσουν την οικονομική σταθερότητα.