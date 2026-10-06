Οι γερμανικές αποζημιώσεις επιστρέφουν στην επικαιρότητα της Γερμανίας, με αρκετά μεγάλα μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται τις τελευταίες ημέρες στην ελληνική διεκδίκηση που φτάνει, ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού, έως τα 341 δισ. ευρώ.

Αφορμή ήταν η νέα δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στις εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο από τη σφαγή των Λιγκιάδων. Ο κ. Τασούλας επανέλαβε ότι οι αξιώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις παραμένουν «ενεργές, νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες».

Η δήλωση μέσα σε λίγες ώρες πέρασε στον γερμανικό Τύπο. Το FOCUS online ήταν από τα μέσα που έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο οικονομικό μέγεθος της ελληνικής απαίτησης, επιλέγοντας τίτλο που αναφέρεται σε έως 341 δισ. ευρώ.

Από το FOCUS μέχρι το Deutschlandfunk

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο δημοσίευμα. Το RTL παρουσίασε επίσης την είδηση, με τίτλο που αναφέρεται σε «δισεκατομμύρια» τα οποία ζητά η Ελλάδα από τη Γερμανία, ενώ το n-tv επανέφερε την υπόθεση ως μια διαμάχη γύρω από δισεκατομμύρια που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Το Deutschlandfunk, από την πλευρά του, κράτησε πιο λιτή προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην επαναβεβαίωση των ελληνικών αξιώσεων και στο ιστορικό της γερμανικής Κατοχής.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο t-online, το οποίο παρουσιάζει την υπόθεση ως μια διαμάχη που εξακολουθεί να υφίσταται: η Αθήνα θεωρεί τις αξιώσεις της ενεργές και μη παραγεγραμμένες, ενώ η γερμανική πλευρά υποστηρίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει νομικά.

Το ποσό των 341 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τις ελληνικές εκτιμήσεις που επικαλούνται τα γερμανικά μέσα, η συνολική απαίτηση κυμαίνεται μεταξύ 278 και 341 δισ. ευρώ, ανάλογα με τη μεθοδολογία υπολογισμού.

Στην ελληνική διεκδίκηση περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές και τις απώλειες της γερμανικής Κατοχής, αλλά και η επιστροφή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου.

Το συγκεκριμένο ποσό δεν παρουσιάζεται από τα γερμανικά μέσα ως μια καινούργια απαίτηση της Αθήνας. Αντίθετα, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.

Το FOCUS, μάλιστα, αναφέρει ότι η ελληνική πλευρά υπολογίζει τις αξιώσεις της μεταξύ 278 και 341 δισ. ευρώ, ενώ η Γερμανία τις απορρίπτει και θεωρεί ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί νομικά.

Οι Λιγκιάδες και η μνήμη της Κατοχής

Η φετινή αναφορά του Τασούλα έγινε στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων, έναν από τους τόπους που συνδέονται με τις θηριωδίες των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής.

Στις 3 Οκτωβρίου 1943, γερμανικές δυνάμεις σκότωσαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, 88 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 40 παιδιά και εφήβους έως 17 ετών.

Ακριβώς αυτό το ιστορικό στοιχείο δίνει ιδιαίτερο βάρος στη φετινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ελληνική πλευρά συνδέει την οικονομική διεκδίκηση με τη μνήμη των θυμάτων και με την υποχρέωση της Πολιτείας να συνεχίσει να θέτει το ζήτημα.

«Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που έπεσαν όπως πριν 83 χρόνια εδώ στους Λιγκιάδες», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι γερμανικές αναφορές θυμίζουν παράλληλα ότι ο τότε Πρόεδρος της Γερμανίας Γιόαχιμ Γκάουκ είχε επισκεφθεί τους Λιγκιάδες το 2014 και είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των θυμάτων.

Η διαφορετική θέση του Βερολίνου

Στο άλλο σκέλος της υπόθεσης, τα γερμανικά μέσα επαναλαμβάνουν τη σταθερή θέση της γερμανικής κυβέρνησης ότι οι ελληνικές απαιτήσεις δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν αντικείμενο νομικής διεκδίκησης.

Η γερμανική πλευρά επικαλείται μεταξύ άλλων τον Σύμφωνο «Δύο συν Τέσσερα» του 1990, που συνδέθηκε με την επανένωση της Γερμανίας, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων έχει κλείσει. Η θέση αυτή επαναλαμβάνεται τόσο από το FOCUS όσο και από το RTL και το n-tv.

Η ελληνική πλευρά διατηρεί διαφορετική νομική θέση. Ειδικά για το κατοχικό δάνειο, η συζήτηση έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς η Αθήνα το αντιμετωπίζει ως υποχρέωση που προέκυψε από τη χρηματοδότηση των κατοχικών δυνάμεων και όχι απλώς ως τμήμα των γενικών πολεμικών επανορθώσεων.