Ο Μάικλ Ντάγκλας προχώρησε σε μία σπάνια αναφορά στον γάμο του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, μιλώντας ανοιχτά για τον σύντομο χωρισμό τους το 2013 και για τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει στα περισσότερα από 25 χρόνια κοινής ζωής.

Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στους «Sunday Times» με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του με τίτλο «One Helluva Ride», ρωτήθηκε πώς κατάφερε να «κερδίσει ξανά» τη σύζυγό του μετά την προσωρινή τους απομάκρυνση.

Η διατύπωση της ερώτησης, όπως αναφέρει η Daily Mail, δεν φάνηκε να τον βρίσκει σύμφωνο. «Τι εννοείτε, ότι την κέρδισα πίσω; Ήταν κάτι αμοιβαίο», απάντησε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι το ζευγάρι πέρασε δύσκολες στιγμές, χωρίς όμως αυτές να αλλάξουν τα συναισθήματά του για την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. «Είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά την αγαπώ πολύ. Είμαστε μαζί 25 χρόνια. Ο γάμος θέλει πολλή δουλειά. Είμαστε καλά, βρισκόμαστε σε καλή φάση. Αυτό μπορώ να πω», ανέφερε.

Michael Douglas reflects on shock separation from Catherine Zeta-Jones: ‘Marriage is a lot of work’ https://t.co/ilF6xlAoFV — Daily Mail (@DailyMail) October 5, 2026

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς γνωρίστηκαν το 1998 και παντρεύτηκαν το 2000. Το 2013 αποφάσισαν να περάσουν ένα διάστημα χωριστά, σε μία περίοδο κατά την οποία και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρές προσωπικές και υγειονομικές δυσκολίες.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε αποκαλύψει το 2011 ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ και είχε αναζητήσει εξειδικευμένη θεραπεία. Το 2013 επέστρεψε σε θεραπευτικό κέντρο προκειμένου να συνεχίσει την αντιμετώπιση της κατάστασής της. Την ίδια περίοδο, ο Μάικλ Ντάγκλας προσπαθούσε να ανακάμψει από τη δική του περιπέτεια με τον καρκίνο, μετά τη διάγνωσή του το 2010.

«Είχαμε ένα μικρό εμπόδιο στον δρόμο μας»

Η περίοδος εκείνη είχε γίνει ακόμη πιο δύσκολη εξαιτίας μίας αμφιλεγόμενης συνέντευξης που είχε παραχωρήσει ο Μάικλ Ντάγκλας το 2013, όταν είχε συνδέσει τον τύπο καρκίνου από τον οποίο έπασχε με τον ιό HPV και το στοματικό σεξ.

Τα σχόλιά του είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ο ίδιος αργότερα εξέφρασε τη λύπη του για την αμηχανία που προκάλεσαν στην Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. «Ήταν ένα από εκείνα τα πράγματα που λες και μετά το μετανιώνεις. Λυπήθηκα πολύ για οποιαδήποτε αμηχανία προκάλεσα στην Κάθριν», είχε δηλώσει το 2015.

Τότε είχε αναφερθεί και στην κρίση του γάμου τους, χαρακτηρίζοντάς την «ένα μικρό εμπόδιο στον δρόμο». «Το πρόβλημα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι όλα γίνονται δημόσια. Αγαπώ την Κάθριν όσο, αν όχι περισσότερο, από ποτέ. Ελπίζω το συναίσθημα να είναι αμοιβαίο», είχε πει.

Παράλληλα, είχε τονίσει ότι μία σχέση μπορεί να σωθεί μόνο όταν και οι δύο πλευρές επιθυμούν πραγματικά να δουλέψουν πάνω στα προβλήματα. «Τα καταφέραμε. Αν δύο άνθρωποι θέλουν να διορθώσουν κάτι και να το κάνουν καλύτερο, μπορούν να το πετύχουν. Δεν γίνεται όμως όταν προσπαθεί μόνο ο ένας», είχε σημειώσει.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ντίλαν, 26 ετών, και την Κάρις, 23 ετών.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς έχει επίσης μιλήσει κατά καιρούς για το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου τους, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι και οι δύο διατηρούν τη δική τους επαγγελματική ζωή και ανεξαρτησία. Όπως έχει εξηγήσει, ο Μάικλ Ντάγκλας τη στηρίζει στις επαγγελματικές επιλογές της και συχνά ταξιδεύει για να τη συναντήσει όταν εκείνη βρίσκεται σε γυρίσματα.

Ο Μάικλ Ντάγκλας έχει περιορίσει σημαντικά την παρουσία του στην υποκριτική τα τελευταία χρόνια, έχοντας δηλώσει ότι θα επέστρεφε μπροστά στην κάμερα μόνο για κάποιο πραγματικά ξεχωριστό πρότζεκτ. Αντίθετα, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς συνεχίζει δυναμικά την καριέρα της, γνωρίζοντας νέα επιτυχία ως Μορτίσια Άνταμς στη σειρά «Wednesday», ενώ πρωταγωνιστεί και στο κατασκοπευτικό θρίλερ «Kill Jackie». Ο Μάικλ Ντάγκλας, από την πλευρά του, εμφανίστηκε πιο πρόσφατα στη μίνι σειρά «Franklin», υποδυόμενος τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ενώ αυτή την περίοδο προωθεί τα νέα απομνημονεύματά του.