Ανάμεσα στο Μαϊάμι και τη Βαρκελώνη, οι δύο γιοι της Σακίρα και του Ζεράρ Πικέ έχουν μια καθημερινότητα που περιλαμβάνει και υπερατλαντικά ταξίδια. Αυτές τις μετακινήσεις ζητά τώρα να περιορίσει η Κολομβιανή τραγουδίστρια, ανοίγοντας ένα νέο δικαστικό κεφάλαιο, τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Οι δύο πρώην σύντροφοι βρέθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου σε δικαστήριο της Βαρκελώνης, με αντικείμενο την αλλαγή των όρων επικοινωνίας του Πικέ με τον Μίλαν και τον Σάσα. Τα παιδιά ζουν με τη μητέρα τους στο Μαϊάμι, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής κατοικεί στη Βαρκελώνη.

Λιγότερα ταξίδια για τα παιδιά, περισσότερες επισκέψεις από τον πατέρα

Σύμφωνα με τη νομική ομάδα της Σακίρα, το αίτημα αφορά την προστασία της συναισθηματικής και σωματικής ευημερίας των παιδιών, αλλά και της σχολικής τους ζωής.

Η πρότασή της είναι, στις ολιγοήμερες περιόδους διακοπών, να μεταβαίνει ο Πικέ στο Μαϊάμι, ώστε οι γιοι τους να αποφεύγουν τα υπερατλαντικά ταξίδια για σύντομες επισκέψεις και την αναστάτωση που προκαλεί η διαφορά ώρας. Όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο EFE, αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία του αιτήματος.

Οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιδιώκει να μειώσει τον χρόνο που περνούν τα παιδιά με τον πατέρα τους. Ζητά να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι συναντήσεις, ώστε ο Μίλαν και ο Σάσα να διατηρούν για μεγαλύτερα διαστήματα τη ρουτίνα τους.

Η συμφωνία που ακολούθησε τον χωρισμό

Η Σακίρα και ο Πικέ δημοσιοποίησαν τη σχέση τους το 2011. Ο Μίλαν γεννήθηκε το 2013 και ο Σάσα το 2015, ενώ τον Ιούνιο του 2022 το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του.

Λίγους μήνες αργότερα, κατέληξαν σε συμφωνία για την επιμέλεια των παιδιών. Ακολούθησε η μετακόμιση της τραγουδίστριας από τη Βαρκελώνη στο Μαϊάμι μαζί με τους δύο γιους της.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο Πικέ περνά μαζί τους αρκετές ημέρες κάθε μήνα, καθώς και περιόδους διακοπών. Οι όροι αυτής της επικοινωνίας βρίσκονται τώρα ξανά στο τραπέζι.

Από τις συναυλίες της Μαδρίτης στο δικαστήριο

Η δικαστική διαδικασία συμπίπτει με την παρουσία της 49χρονης σταρ στην Ισπανία για μια σειρά 13 συναυλιών στη Μαδρίτη, έως τις 12 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας «Las mujeres ya no lloran» – «Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε».

Πίσω, ωστόσο, από τη δημόσια ζωή των δύο διάσημων γονιών, το ζήτημα που καλείται να εξετάσει το δικαστήριο είναι συγκεκριμένο: πώς θα οργανώνεται ο χρόνος των παιδιών με τον πατέρα τους, με μικρότερη επιβάρυνση από τις μετακινήσεις ανάμεσα σε δύο ηπείρους.